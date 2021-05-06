Визит Блинкена в Украину приведет к определенной деэскалации со стороны РФ, но не к снятию угрозы

Визит государственного секретаря США Энтони Блинкена в Украину приведет к определенной деэскалации со стороны РФ, но не к снятию угрозы, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Да, это приведет к определенной деэскалации, но не к снятию угрозы, это не будет полная деэскалация. Больше того, хочу отметить, что все мы помним день на позапрошлой неделе, когда Россия торжественно объявила, что "учения завершились, начинаем отвод войск, которые мы выдвинули на учения". Мы очень внимательно следим за этим отводом, и наши американские партнеры очень внимательно за ним следят", - сказал Кулеба в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг.

Он отметил, что данный отвод российских сил является "показушным".

"Вся эта армада, которая была сосредоточена в оккупированном Крыму, на Донбассе, вдоль границы Украины с РФ микроскопически уменьшается абсолютно не теми темпами, чтобы мы расслаблялись и могли говорить о деэскалации этой ситуации", - подчеркнул министр.

Кулеба добавил, что сам визит является политическим сигналом и средством сдерживания России.