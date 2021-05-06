Политика

22:35 06.05.2021

Ермак: Вероятно, вскоре состоится встреча Зеленского и Байдена

1 мин читать
Ермак: Вероятно, вскоре состоится встреча Зеленского и Байдена

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак анонсировал возможную скорую встречу лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена, сообщила пресс-служба главы государства.

"Есть большая надежда увидеть президента Байдена в Украине в этом году", - сказал Ермак.

Вместе с тем, он уточнил, что конкретной даты встречи президентов пока нет, однако есть основания считать в том, что она состоится скоро, "поскольку имеется заинтересованность на высоком уровне - и со стороны украинского президента, и мы услышали от госсекретаря о такой интерес со стороны президента Байдена".

Также Ермак отметил, что в 2021 году Украина отмечает 30-летие независимости. 

Теги: #зеленский #украина #встреча #байден
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:19 06.05.2021
Визит Блинкена в Украину приведет к определенной деэскалации со стороны РФ, но не к снятию угрозы

Визит Блинкена в Украину приведет к определенной деэскалации со стороны РФ, но не к снятию угрозы

23:06 06.05.2021
Кулеба: Есть позитивные сигналы о том, что США помогут Украине с вакцинами от Covid-19

Кулеба: Есть позитивные сигналы о том, что США помогут Украине с вакцинами от Covid-19

22:55 06.05.2021
На Донбассе в четверг погиб украинский боец в результате обстрела российских наемников позиций ВСУ

На Донбассе в четверг погиб украинский боец в результате обстрела российских наемников позиций ВСУ

21:20 06.05.2021
Ермак опроверг информацию о якобы препятствовании им встречи Блинкена с Епифанием

Ермак опроверг информацию о якобы препятствовании им встречи Блинкена с Епифанием

20:43 06.05.2021
Кличко пообщался с Блинкеном и Нуланд

Кличко пообщался с Блинкеном и Нуланд

19:52 06.05.2021
Блинкен предупредил Киев, что коррупция - угроза для демократии

Блинкен предупредил Киев, что коррупция - угроза для демократии

17:53 06.05.2021
МВФ по-прежнему ожидает больше прогресса от Украины для выделения транша

МВФ по-прежнему ожидает больше прогресса от Украины для выделения транша

17:50 06.05.2021
Зеленский подписал закон, уравнивающий права отцов и матерей в получении отпуска по уходу за ребенком

Зеленский подписал закон, уравнивающий права отцов и матерей в получении отпуска по уходу за ребенком

17:39 06.05.2021
Зеленский подписал закон об учреждении национальной премии Украины им. Патона

Зеленский подписал закон об учреждении национальной премии Украины им. Патона

17:16 06.05.2021
Зеленский отметил 15 пехотинцев государственными наградами

Зеленский отметил 15 пехотинцев государственными наградами

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Блинкен заверил, что США ни с кем не будут договариваться относительно Украины без нее - Кулеба

Посол ЕС надеется, что Украина выполнит рекомендации Венецианской комиссии по законопроекту о ВСП

США полностью поддержали получение Украиной ПДЧ - Ермак

Совместные интересы Украины и США это фундамент для развития стратегического партнерства – Шмыгаль по итогам встречи с Блинкеном

Блинкен заверил в поддержке США суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Блинкен заверил, что США ни с кем не будут договариваться относительно Украины без нее - Кулеба

Позиции Берлина и Вашингтона по вопросу "Северного потока 2" разные, в остальном идет тесное сотрудничество - Маас

Кулеба и Блинкен обсудили развитие стратегического партнерства Украины и США

Посол ЕС надеется, что Украина выполнит рекомендации Венецианской комиссии по законопроекту о ВСП

Украина ожидает от США поддержки в предоставлении ПДЧ и активного участия в Крымской платформе – Зеленский

Кулеба: если встреча Байдена и Путина состоится, она пройдет в интересах Украины

Ермак: очная встреча политических советников Нормандской четверки запланирована на май, дата пока не определена

США полностью поддержали получение Украиной ПДЧ - Ермак

Совместные интересы Украины и США это фундамент для развития стратегического партнерства – Шмыгаль по итогам встречи с Блинкеном

Зеленский анонсировал подписание в будущем двустороннего соглашения между Украиной и США

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА