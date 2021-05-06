Ермак опроверг информацию о якобы препятствовании им встречи Блинкена с Епифанием

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опроверг распространенную в четверг рядом СМИ информацию о том, что он якобы пытался препятствовать встрече в Киеве госсекретаря США Энтони Блинкену с митрополитом Епифанием.

"Любой человек, который знает, как организовываются визиты такого уровня, абсолютно четко понимает, что даже возможности такой нет никогда – заблокировать какую-то встречу", - говорится в переданном информационному агентству "Интерфакс-Украина" комментарии Ермака.

"Говорить что-либо другое – это такого же уровня "достоверная" информация, как и фото Порошенко и Блинкена шестилетней давности, которые опубликовали, чтобы соврать, якобы Блинкен сейчас в Киеве встречается лично с Порошенко", - сказал Ермак.

По его словам, Украина заинтересована в том, чтобы представители США и другие ее стратегические партнеры всегда видели полную картину того, что происходит в стране. "Чем полнее понимание Украины, тем содержательнее сотрудничество", - отметил он.

"И может кто-то раньше пытался работать на Банковой по каким-то другим правилам? Что же, до добра это их не довело. Да и теперь не принесут пользы и такие фэйки. Они лишь приучают аудиторию, что к медиаресурсам Порошенко не может быть никакого доверия", - говорится в комментарии.

"Кстати, только что имел очень теплую и доверительную беседу с Епифанием", - подытожил Ермак.