Политика

18:29 06.05.2021

Позиции Берлина и Вашингтона по вопросу "Северного потока 2" разные, в остальном идет тесное сотрудничество - Маас

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Позиции Берлина и Вашингтона по вопросу "Северного потока 2" разные, в остальном идет тесное сотрудничество - Маас

Германия и США придерживаются разных мнений по вопросу строительства газопровода "Северный поток 2", но в основном между странами идет тесное сотрудничество, сообщил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"У нас разные позиции по "Северному потоку 2", но по всем остальным важным темам мы тесно сотрудничаем", - сказал Маас в четверг в беседе с журналистами Союза иностранной прессы ФРГ (VAP).

"Это тема, по которой мы представляем разные позиции, и будем представлять разные позиции", - добавил министр.

Теги: #сша #северный_поток_2 #маас #германия
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