Кулеба и Блинкен обсудили развитие стратегического партнерства Украины и США

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, находящимся с рабочим визитом в Украине.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в четверг, главы украинской и американской дипломатии обсудили развитие стратегического партнерства Украины и США в политической сфере и сфере безопасности, усиление обороноспособности нашего государства в борьбе против российской агрессии, поддержку США усилий Украины в борьбе с коррупцией и укрепление открытой конкурентной экономики.

"Стороны уделили особое внимание путям действенного привлечения Соединенных Штатов к дипломатическим усилиям по мирному урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта в тесной координации с Германией и Францией как сторонами Нормандского формата. Главы дипломатических ведомств обменялись мнениями относительно возможной встречи президентов США и РФ и договорились координировать позиции в подготовке к ней", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что госсекретарь Блинкен от имени президента США Джозефа Байдена подтвердил решительную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Он подчеркнул, что США готовы присоединиться к украинской инициативе Крымской платформы и принять участие в ее учредительном саммите.

"Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен отметили, что частичный отвод российских войск от границы с Украиной не снимает угрозы дальнейшего обострения со стороны РФ и согласились с необходимостью в дальнейшем внимательно следить за действиями России", - сообщают украинские дипломаты.

Они добавляют, что стороны уделили особое внимание энергетической безопасности Европы и Украины, отметили общность позиций по российскому проекту газопровода Северный поток 2, а также выразили общую заинтересованность в развитии сотрудничества между Украиной и США в сфере энергетики, в частности водородной.

"Госсекретарь подтвердил готовность США и впредь всемерно содействовать усилиям Украины по внедрению внутренних трансформаций для успешной евроатлантической интеграции и продолжения сотрудничества нашего государства с МВФ", - сообщают в МИД.

В свою очередь, Дмитрий Кулеба проинформировал собеседника о шагах украинской власти, направленных на обеспечение эффективной деятельности антикоррупционных институтов, независимости судебной системы и прокуратуры, деолигархизации ключевых секторов украинской экономики.

"Собеседники обсудили дальнейшую интеграцию Украины в НАТО, которая имеет важное значение для безопасности Центральной Европы, Черноморского региона и евроатлантического пространства в целом. Главы дипломатии обменялись мнениями относительно взаимодействия Украины и США в преодолении ключевых глобальных проблем, таких как борьба с пандемией COVID-19, противодействие изменениям климата, защита прав человека", - резюмируют в МИД.

Как сообщалось ранее, госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Украину с рабочим визитом.