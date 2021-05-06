Политика

16:18 06.05.2021

Кулеба и Блинкен обсудили развитие стратегического партнерства Украины и США

2 мин читать
Кулеба и Блинкен обсудили развитие стратегического партнерства Украины и США

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, находящимся с рабочим визитом в Украине.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в четверг, главы украинской и американской дипломатии обсудили развитие стратегического партнерства Украины и США в политической сфере и сфере безопасности, усиление обороноспособности нашего государства в борьбе против российской агрессии, поддержку США усилий Украины в борьбе с коррупцией и укрепление открытой конкурентной экономики.

"Стороны уделили особое внимание путям действенного привлечения Соединенных Штатов к дипломатическим усилиям по мирному урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта в тесной координации с Германией и Францией как сторонами Нормандского формата. Главы дипломатических ведомств обменялись мнениями относительно возможной встречи президентов США и РФ и договорились координировать позиции в подготовке к ней", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что госсекретарь Блинкен от имени президента США Джозефа Байдена подтвердил решительную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Он подчеркнул, что США готовы присоединиться к украинской инициативе Крымской платформы и принять участие в ее учредительном саммите.

"Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен отметили, что частичный отвод российских войск от границы с Украиной не снимает угрозы дальнейшего обострения со стороны РФ и согласились с необходимостью в дальнейшем внимательно следить за действиями России", - сообщают украинские дипломаты.

Они добавляют, что стороны уделили особое внимание энергетической безопасности Европы и Украины, отметили общность позиций по российскому проекту газопровода Северный поток 2, а также выразили общую заинтересованность в развитии сотрудничества между Украиной и США в сфере энергетики, в частности водородной.

"Госсекретарь подтвердил готовность США и впредь всемерно содействовать усилиям Украины по внедрению внутренних трансформаций для успешной евроатлантической интеграции и продолжения сотрудничества нашего государства с МВФ", - сообщают в МИД.

В свою очередь, Дмитрий Кулеба проинформировал собеседника о шагах украинской власти, направленных на обеспечение эффективной деятельности антикоррупционных институтов, независимости судебной системы и прокуратуры, деолигархизации ключевых секторов украинской экономики.

"Собеседники обсудили дальнейшую интеграцию Украины в НАТО, которая имеет важное значение для безопасности Центральной Европы, Черноморского региона и евроатлантического пространства в целом. Главы дипломатии обменялись мнениями относительно взаимодействия Украины и США в преодолении ключевых глобальных проблем, таких как борьба с пандемией COVID-19, противодействие изменениям климата, защита прав человека", - резюмируют в МИД.

Как сообщалось ранее, госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Украину с рабочим визитом.

Теги: #кулеба #блинкен
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:22 06.05.2021
Украина ожидает от США поддержки в предоставлении ПДЧ и активного участия в Крымской платформе – Зеленский

Украина ожидает от США поддержки в предоставлении ПДЧ и активного участия в Крымской платформе – Зеленский

15:14 06.05.2021
США продолжат сотрудничать с Украиной в вопросе проведения реформ - Блинкен

США продолжат сотрудничать с Украиной в вопросе проведения реформ - Блинкен

14:48 06.05.2021
Кулеба: если встреча Байдена и Путина состоится, она пройдет в интересах Украины

Кулеба: если встреча Байдена и Путина состоится, она пройдет в интересах Украины

14:17 06.05.2021
США полностью поддержали получение Украиной ПДЧ - Ермак

США полностью поддержали получение Украиной ПДЧ - Ермак

13:51 06.05.2021
Совместные интересы Украины и США это фундамент для развития стратегического партнерства – Шмыгаль по итогам встречи с Блинкеном

Совместные интересы Украины и США это фундамент для развития стратегического партнерства – Шмыгаль по итогам встречи с Блинкеном

13:46 06.05.2021
Зеленский анонсировал подписание в будущем двустороннего соглашения между Украиной и США

Зеленский анонсировал подписание в будущем двустороннего соглашения между Украиной и США

13:42 06.05.2021
Блинкен: перед Украиной стоят два вызова – Россия и коррупция, и они взаимосвязаны

Блинкен: перед Украиной стоят два вызова – Россия и коррупция, и они взаимосвязаны

13:22 06.05.2021
Зеленский и Блинкен обсудили ситуацию с безопасностью в Черном и Азовском морях

Зеленский и Блинкен обсудили ситуацию с безопасностью в Черном и Азовском морях

13:14 06.05.2021
Значительное количество сил РФ остается у границ с Украиной, США наблюдает за ситуацией - Блинкен

Значительное количество сил РФ остается у границ с Украиной, США наблюдает за ситуацией - Блинкен

13:10 06.05.2021
На оккупированных территориях Крыма и Донбасса и вдоль границы с Украиной находится 75 тыс российских военных, их число уменьшается очень медленно - Зеленский

На оккупированных территориях Крыма и Донбасса и вдоль границы с Украиной находится 75 тыс российских военных, их число уменьшается очень медленно - Зеленский

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Посол ЕС надеется, что Украина выполнит рекомендации Венецианской комиссии по законопроекту о ВСП

США полностью поддержали получение Украиной ПДЧ - Ермак

Совместные интересы Украины и США это фундамент для развития стратегического партнерства – Шмыгаль по итогам встречи с Блинкеном

Блинкен заверил в поддержке США суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины

Зеленский назвал встречу с Блинкеном содержательной, считает, что этот год будет фундаментальным для отношений Украины и США

ПОСЛЕДНЕЕ

Посол ЕС надеется, что Украина выполнит рекомендации Венецианской комиссии по законопроекту о ВСП

Ермак: очная встреча политических советников Нормандской четверки запланирована на май, дата пока не определена

Блинкен отметил важность борьбы с коррупцией в Украине

Блинкен заверил в поддержке США суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины

Зеленский назвал встречу с Блинкеном содержательной, считает, что этот год будет фундаментальным для отношений Украины и США

США вместе с партнерами работают над тем, чтобы Украина могла себя защитить от агрессии РФ - госсекретарь

У Украины и США одинаковая позиция по "Северному потоку-2" – Зеленский на встрече с Бликеном

ЗЕЛЕНСКИЙ НАЗВАЛ ВСТРЕЧУ С БЛИНКЕНОМ СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ, СЧИТАЕТ, ЧТО ЭТОТ ГОД БУДЕТ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫМ ДЛЯ ОТНОШЕНИЙ УКРАИНЫ И США

В "Голосе" прогнозируют сложный разговор Зеленского с Блинкеном

Блинкен говорил с парламентариями о реформах и выполнении закона в части назначения председателя правления "Нафтогаза" – пресс-служба Рады

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА