Политика

15:22 06.05.2021

Украина ожидает от США поддержки в предоставлении ПДЧ и активного участия в Крымской платформе – Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил государственному секретарю США Энтони Блинкену обсудить возможные совместные шаги по деоккупации Крымского полуострова, сообщается на сайте главы государства.

"Мы бы хотели, чтобы вы нам в этом помогли. Потому что нам одним будет сложно противостоять угрозе в Черноморско-Азовском регионе. Хотим, чтобы США были одним из основателей и лидеров Крымской платформы и приглашаем американскую сторону к участию в ее первом саммите", - сказал Зеленский на встрече с Блинкеном в четверг в Киеве

Он также призвал страны НАТО усиливать военное присутствие в этом регионе, чтобы была возможность отвечать совместными действиями союзников на море.

Кроме того, Зеленский выразил надежду, что на саммите НАТО 14 июня начнется обсуждение перспективы получения Украиной Плана действий относительно членства в Альянсе. "Просим содействия США в учреждении этого процесса", - добавил он.

Президент отметил, что Украина продолжает проводить реформы, а также настроена на продолжение партнерского сотрудничества с МВФ и выполнение взятых на себя обязательств. Кроме того, Зеленский отметил, что целью его политики является также системная деолигархизация страны.

Теги: #крым #сша #зеленский #блинкен
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