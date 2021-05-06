Совместные интересы Украины и США это фундамент для развития стратегического партнерства – Шмыгаль по итогам встречи с Блинкеном

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль расценивает визит государственного секретаря США Энтони Блинкена как проявление поддержки и высокого уровня украинско-американских отношений, и отмечает возможность развития межгосударственного партнерства на базе совместных интересов обеих стран.

"Рад личной встрече с Энтони Блинкеном. Визит в Украину — это проявление надежной поддержки и высокого уровня наших отношений. Совместные интересы Украины и США являются надежным фундаментом для дальнейшего развития стратегического партнерства", - написал Шмыгаль в своем микроблоге в соцсети Twitter в четверг.