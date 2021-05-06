Политика

13:46 06.05.2021

Зеленский анонсировал подписание в будущем двустороннего соглашения между Украиной и США

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Зеленский анонсировал подписание в будущем двустороннего соглашения между Украиной и США

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал возможное подписание в будущем двухстороннего соглашения между Украиной и США.

"Отдельно мы проговорили формат поддержки фундаментальной. Мы говорили о вопросах альянса и о вопросе возможного двустороннего очень серьезного соглашения, но это вопрос будущего. Сейчас очень сложно говорить о деталях", - сказал Зеленский на совместной с госсекретарем США Энтони Блинкеном пресс-конференции в четверг в Киеве.

Теги: #сша #зеленский #украина #блинкен
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