Зеленский анонсировал подписание в будущем двустороннего соглашения между Украиной и США

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал возможное подписание в будущем двухстороннего соглашения между Украиной и США.

"Отдельно мы проговорили формат поддержки фундаментальной. Мы говорили о вопросах альянса и о вопросе возможного двустороннего очень серьезного соглашения, но это вопрос будущего. Сейчас очень сложно говорить о деталях", - сказал Зеленский на совместной с госсекретарем США Энтони Блинкеном пресс-конференции в четверг в Киеве.