Зеленский назвал встречу с Блинкеном содержательной, считает, что этот год будет фундаментальным для отношений Украины и США

Президент Украины Владимир Зеленский назвал встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном содержательной и считает, что 2021 год будет фундаментальным для отношений Украины и США.

"В целом встреча содержательная, и считаем, что это будет фундаментальный год в отношения между Украиной и США", – сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с Блинкеном в четверг в Киеве.

Он также добавил, что уже пригасил на саммит "Крымской платформы" президента и вице-президента США.

"Я впечатлён тем, что американская сторона прекрасно ориентируется в том, что у нас происходит, прекрасно знает все детали, ситуацию на Донбассе. Я благодарен, что нас поддерживают и не только на словах наш суверенитет, нашу территориальную целостность. Откровенно скажу, что было много шагов сделано, чтобы остановить эскалацию, которая была недавно вдоль наших границ, она могла произойти со стороны временно оккупированных Донбасса и временно оккупированного нашего полуострова Крыма", – добавил Зеленсикий.