Политика

12:45 06.05.2021

США вместе с партнерами работают над тем, чтобы Украина могла себя защитить от агрессии РФ - госсекретарь

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США вместе с партнерами работают над тем, чтобы Украина могла себя защитить от агрессии РФ - госсекретарь

Соединенные Штаты вместе с партнерами прилагают усилия для поддержки Украины в противодействии российской агрессии, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Мы говорили о тех угрозах, которые наблюдаются со стороны России, мы наблюдаем за этими событиями очень тщательно, и мы видим, что делает Украина, начиная с захвата Крыма и войны на Донбассе. И мы видим, что на границе с Украиной сейчас есть концентрация российских сил, самая большая с 2014 года. Господин президент, мы поддерживаем Вас, и наши партнеры, союзники также поддерживают Вас. И мы обращаемся к России, чтобы она перестала применять агрессию против Украины. Мы вместе с партнерами работаем над тем, чтобы Украина могла защитить себя от агрессии России", - сказал госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в четверг в Киеве.

Теги: #сша #визит #блинкен
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