Политика

12:42 06.05.2021

У Украины и США одинаковая позиция по "Северному потоку-2" – Зеленский на встрече с Бликеном

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У Украины и США одинаковая позиция по "Северному потоку-2" – Зеленский на встрече с Бликеном

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает единство позиций Украины и США по вопросу строительства газопровода "Северный поток – 2" по дну Балтийского моря.

"Мы обсудили вопрос не только оккупации наших территорий и незаконную аннексию Крыма Российской Федерацией. Мы обсудили вопрос "Северного потока – 2" - для нас также, для Украины, очень чувствительный вопрос. И я знаю, что в этом вопросе есть разные позиции, и в Европе, к сожалению, они иногда не совпадают с позицией Украины. Но в этом вопросе мы едины с Соединенными Штатами", - сказал Зеленский на совместной с госсекретарем США Энтони Блинкеном пресс-конференции в четверг в Киеве.

Глава Украинского государства выразил благодарность США за мощную санкционную политику в связи со строительством газопровода.

Теги: #сша #северный_поток_2 #украина #блинкен
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