Политика

12:01 06.05.2021

Нардепы на встрече с Блинкеном говорили о ПДЧ и утверждении Кристины Квин послом США в Украине

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Нардепы на встрече с Блинкеном говорили о ПДЧ и утверждении Кристины Квин послом США в Украине

Народные депутаты Украины в ходе встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд и помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии Филипом Рикером просили поддержки в получении Плана действий относительно членства в НАТО и заверили, что Украина будет продолжать реформы.

Как сообщает пресс-служба партии "Слуга народа" в четверг, в ходе встречи также прозвучала просьба утвердить временную поверенную в делах США в Украине Кристину Квин в качестве посла США в Украине на постоянной основе.

Согласно сообщению, председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обратился к Блинкену и Нуланд с просьбой изучить возможность заключения двустороннего договора о стратегическом военном сотрудничестве между США и Украиной.

Блинкен подчеркнул, что США являются стратегическим союзником Украины в сфере безопасности и построения демократических институтов, а также заявил о максимальной поддержке Украины со стороны президента США Джозефа Байдена, Государственного департамента и двух партий Сената.

"Поэтому нам надо двигаться вперед и развивать демократию", – подытожил Арахамия.

Теги: #блинкен #депутаты
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