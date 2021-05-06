Политика

11:42 06.05.2021

Главы МИД G7 призвали Украину к дальнейшему прогрессу в реформах

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Главы МИД G7 призвали Украину к дальнейшему прогрессу в реформах

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" (G7) призвали Украину добиваться дальнейшего прогресса в программе внутренних реформ.

"Мы поддерживаем усилия по укреплению демократии и институций Украины и призываем Украину добиваться дальнейшего прогресса в программе реформ, а именно в вопросах верховенства закона, судебной реформы, корпоративного управления, а также в борьбе с коррупцией в целях укрепления демократии, содействия экономическому росту и выполнения обязательства перед международными донорами и партнерами, а также перед гражданами Украины", - говорится в коммюнике по итогам встречи министров иностранных дел и развития стран G7 в Лондоне в среду.

Министры подтвердили полное доверие группе послов G7 в Украине и признали роль этой группы в мониторинге и поддержке реализации реформ.

Кроме того, главы МИД призвали Россию к деэскалации ситуации на границах Украины и в незаконно аннексированном Крыму.

"Мы подтверждаем нашу поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды. Мы призываем Россию соблюдать принципы ОБСЕ и взятые на себя обязательства о прозрачности относительно своих вооруженных сил и деятельности, в том числе путем решения конкретных проблем и вопросов, поднятых в соответствии с главой III Венского документа", - говорится в коммюнике.

Министры стран "Большой семерки" выразили сожаление, что Россия не представила предметного ответа, и подчеркнули, что ее отказ встретиться с Украиной полностью несовместим с буквой и духом Венского документа.

"Крайне важно, чтобы Москва сейчас полностью вывела свои войска и предприняла необходимые шаги для снижения напряженности", - подчеркнули главы МИД.

Кроме того, они выразили глубокую обеспокоенность действиями России по блокированию доступа к частям Черного моря, в том числе вблизи незаконно аннексированного Крыма и Керченского пролива, что препятствует доступу к портам Украины в Азовском море.

"Мы приветствуем сдержанную позицию Украины и дипломатический подход в этом контексте. Мы подчеркиваем нашу неизменную поддержку усилий Франции и Германии в рамках Нормандского процесса по обеспечению полного выполнения Минских соглашений как дипломатического пути для политического урегулирования конфликта и установления прочного мира", - отмечается в коммюнике.

Министры приветствовали роль ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе и в этой связи призвали Россию и поддерживаемые ею вооруженные формирования вновь заявить о прекращении огня.

"Мы по-прежнему полностью привержены осуществлению санкций, напоминая, что продолжительность международных санкций связана, в частности, с полным выполнением Россией своих обязательств по Минским соглашениям и с возвращением Крыма Украине. Мы безоговорочно осуждаем временную оккупацию Россией Автономной Республики Крым и города Севастополя. Мы принципиально приветствуем инициативу Украины по созданию Международной Крымской платформы. Мы осуждаем нарушения прав человека на полуострове, особенно крымских татар", - указывается в документе.

Теги: #g7 #украина #реформы
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