Политика

11:19 06.05.2021

В Раду проходят пять партий – опрос Центра Разумкова

2 мин читать
В Раду проходят пять партий – опрос Центра Разумкова

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время, пятипроцентный барьер преодолели бы представители пяти партий, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

Лидирует в партийном рейтинге партия "Слуга народа", за которую готовы проголосовать 28% респондентов среди тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать, и 19% от общего количества респондентов.

На втором месте "Европейская солидарность", которую поддерживают 18% и 12% опрошенных соответственно, на третьем – "Оппозиционная платформа – За жизнь" с поддержкой 15%.

За партию "Батькивщина" готовы проголосовать 11% и 8% респондентов соответственно, за партию "Сила и честь" – 6% и 4% опрошенных.

Не преодолевают 5%-ный барьер партии "Украинская стратегия Гройсмана" (3% среди определившихся с выбором и 2% голосов среди всех респондентов), "Голос" (3% и 2% соответственно), Радикальная партия Олега Ляшко (2,5% и 2%). За ВО "Свобода" и "Партию Шария" готовы проголосовать по 2% среди определившихся с выбором и по 2% среди всех опрошенных. Партию "Гражданская позиция" поддерживают 2% и 1% респондентов соответственно, партии "Оппозиционный блок" и "УДАР Виталия Кличко" – по 1% и 1% соответственно.

Исследование проводилось с 22 по 29 апреля 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту проживания респондентов. Были опрошены 2021 респондент в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Теги: #партии #опрос #рада #центр_разумкова
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:19 06.05.2021
В "Голосе" прогнозируют сложный разговор Зеленского с Блинкеном

В "Голосе" прогнозируют сложный разговор Зеленского с Блинкеном

12:02 06.05.2021
Блинкен говорил с парламентариями о реформах и выполнении закона в части назначения председателя правления "Нафтогаза" – пресс-служба Рады

Блинкен говорил с парламентариями о реформах и выполнении закона в части назначения председателя правления "Нафтогаза" – пресс-служба Рады

11:31 06.05.2021
Зеленский возглавил президентский рейтинг с 28% поддержки, у Порошенко 18% - опрос Центра Разумкова

Зеленский возглавил президентский рейтинг с 28% поддержки, у Порошенко 18% - опрос Центра Разумкова

10:42 06.05.2021
В Раде инициируют принятие обращения к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса Основного союзника вне НАТО

В Раде инициируют принятие обращения к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса Основного союзника вне НАТО

09:24 06.05.2021
Рада до 1 июня примет все законы, необходимые для продолжения сотрудничества с МВФ – Арахамия

Рада до 1 июня примет все законы, необходимые для продолжения сотрудничества с МВФ – Арахамия

13:33 05.05.2021
В Раду проходят "Слуга народа", "Евросолидарность", ОПЗЖ, "Батькивщина" и "Сила и честь" – соцопрос КМИС

В Раду проходят "Слуга народа", "Евросолидарность", ОПЗЖ, "Батькивщина" и "Сила и честь" – соцопрос КМИС

11:25 05.05.2021
Более половины украинцев называют войну Советского Союза против нацистской Германии "Великой Отечественной войной" – опрос

Более половины украинцев называют войну Советского Союза против нацистской Германии "Великой Отечественной войной" – опрос

11:16 05.05.2021
В Раду проходят 4 партии: "Слуга народа", ОПЗЖ, "Европейская солидарность" и "Батькивщина" - опрос

В Раду проходят 4 партии: "Слуга народа", ОПЗЖ, "Европейская солидарность" и "Батькивщина" - опрос

12:24 03.05.2021
В Украине больных COVID-19 минимум вдвое больше, чем по статистике – опрос КМИС

В Украине больных COVID-19 минимум вдвое больше, чем по статистике – опрос КМИС

01:54 02.05.2021
Верховный суд признал противоправными действия ЦИК по установлению результатов промежуточных выборов на 87 округе

Верховный суд признал противоправными действия ЦИК по установлению результатов промежуточных выборов на 87 округе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

У Украины и США одинаковая позиция по "Северному потоку-2" – Зеленский на встрече с Бликеном

Главы МИД G7 призвали Украину к дальнейшему прогрессу в реформах

Блинкен на встрече с Кулебой: Мы хотим подтвердить сильное партнерство между нашими странами

Взаимодействие Украины и США является вкладом в безопасность всего евроатлантического пространства – Кулеба по итогам встречи с Блинкеном

Рада до 1 июня примет все законы, необходимые для продолжения сотрудничества с МВФ – Арахамия

ПОСЛЕДНЕЕ

США ВМЕСТЕ С ПАРТНЕРАМИ РАБОТАЮТ НАД ТЕМ, ЧТОБЫ УКРАИНА МОГЛА СЕБЯ ЗАЩИТИТЬ ОТ АГРЕССИИ РФ - ГОССЕКРЕТАРЬ

У Украины и США одинаковая позиция по "Северному потоку-2" – Зеленский на встрече с Бликеном

ЗЕЛЕНСКИЙ НАЗВАЛ ВСТРЕЧУ С БЛИНКЕНОМ СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ, СЧИТАЕТ, ЧТО ЭТОТ ГОД БУДЕТ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫМ ДЛЯ ОТНОШЕНИЙ УКРАИНЫ И США

Нардепы на встрече с Блинкеном говорили о ПДЧ и утверждении Кристины Квин послом США в Украине

Главы МИД G7 призвали Украину к дальнейшему прогрессу в реформах

Тимошенко на встрече с Блинкеном призвала США помочь Украине в борьбе с Covid-19

Блинкен на встрече с Кулебой: Мы хотим подтвердить сильное партнерство между нашими странами

Блинкен на встрече с народными депутатами акцентировал на необходимости проведения и защиты реформ в Украине – Порошенко

Взаимодействие Украины и США является вкладом в безопасность всего евроатлантического пространства – Кулеба по итогам встречи с Блинкеном

Президент Израиля поручил сформировать новое правительство лидеру партии "Еш Атид" Лапиду

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА