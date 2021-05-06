В Раде инициируют принятие обращения к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса Основного союзника вне НАТО

Народный депутат Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность") инициировал сбор подписей за созыв внеочередного пленарного заседания Верховной Рады для принятия обращения к Конгрессу Соединённых Штатов Америки о предоставлении Украине статуса Основного союзника США вне НАТО.

В своем телеграмм-канале Гончаренко отметил, что его инициативу о проведении внеочередного заседания Верховной Рады уже поддержали 42 народных депутата.

Вместе с тем он напомнил, что проект соответствующего постановления (№5380) он зарегистрировал в парламенте в середине апреля.

"Сейчас риск дальнейшей эскалации Россией на фронте и на наших границах несколько спал, несмотря на подготовку встречи Байдена и Путина. Мы должны это время использовать с максимальной пользой для нашей национальной безопасности. Сейчас мы имеем все возможности, чтобы получить статус MNNA. Например, сегодня (6 мая – ИФ) с визитом в Киеве председатель Госдепа Энтони Блинкен", – добавил Гончаренко.

Он акцентировал на необходимости активно инициировать этот процесс, и такими действиями, со слов Гончаренко, будет принятие соответствующего обращения Верховной Рады.