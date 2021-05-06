Политика

10:28 06.05.2021

Блинкен на встрече с народными депутатами акцентировал на необходимости проведения и защиты реформ в Украине – Порошенко

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Блинкен на встрече с народными депутатами акцентировал на необходимости проведения и защиты реформ в Украине – Порошенко

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с депутатами Верховной Рады акцентировал на необходимости концентрации усилий в отношении проведения и защиты реформ в Украине, сообщил пятый президент Украины (2014-2019), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Встреча была очень конструктивной и символической, потому что когда страну посещает среди первых одно из самых высоких должностных лиц Соединенных Штатов – это символ важности Украины для США. И то, что сказал господин государственный секретарь, и то повторила Виктория Нуланд (заместитель госсекретаря США по политическим вопросам – ИФ), касалось концентрации усилий в отношении проведения и защиты реформ", – сказал политик после встречи Блинкена с народными депутатами в четверг.

Порошенко уточнил, что речь идет о реформах корпоративного управления, о реформах, связанных с независимостью антикоррупционной инфраструктуры и верховенством права.

"Мы очень рады, что и государственный секретарь, и Виктория Нуланд очень глубоко разбираются во всех проблемах Украины, и мы получили мощную поддержку и мощный месседж о том, что реформы должны быть защищены и продолжены", – добавил Порошенко.

По его словам, во время встречи Блинкена с народными депутатами акцентировалось и на том, что для Украины является важной защита суверенитета, территориальной целостности и незначимости нашего государства.

"Я передал господину государственному секретарю non-paper, в котором изложил очень четкую позицию о развитии нашего сотрудничества. Она включает и необходимость получения Плана действий относительно членства в НАТО (ПДЧ), и поддержку Украины в позициях переговоров по вступлению в НАТО и ЕС, там предусмотрены очень конкретные просьбы в отношении противодействия коронавирусу, начиная от поставок оборудования и заканчивая поставками вакцин", – добавил лидер "Евросолидарности".

Народные депутаты также пригласили Блинкена принять участие в саммите "Крымской платформы", который состоится 23 августа.

Кроме того, по словам Порошенко, стороны обсудили активизацию "нормандского формата" и назначение специального представителя США для координации действий с Европейским союзом относительно противодействия российской агрессии, а также важность сотрудничества с Международным валютным фондом.

 

Теги: #порошенко #блинкен #депутаты
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