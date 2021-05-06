Взаимодействие Украины и США является вкладом в безопасность всего евроатлантического пространства – Кулеба по итогам встречи с Блинкеном

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном отмечает, что укрепление сотрудничества Украины и США является вкладом в безопасность и успех обоих государств и евроатлантического пространства.

"Важно, что мой коллега и друг Энтони Блинкен осуществляет первый визит в эту часть Европы именно в Украину. Укрепление взаимодействия Украины и США как демократических союзников в Центральной Европе и Черном море - это вклад в безопасность и успех наших государств и всего евроатлантического пространства", - написал Кулеба в своем микроблоге в Twitter в четверг.

Блинкен 5-6 мая находится в Украине с официальным визитом.