Политика

17:21 05.05.2021

ЦИК отказала Вирастюку в регистрации народным депутатом Украины

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ЦИК отказала Вирастюку в регистрации народным депутатом Украины

Центральная избирательная комиссия Украины на заседании в среду, 5 мая, отказалась регистрировать Василия Вирастюка народным депутатом Украины.

"ЦИК постановляет: установить отсутствие правовых оснований для регистрации Вирастюка Василия Ярославовича народным депутатом Украины согласно поданному им заявлению, зарегистрированному в ЦИК 27 апреля. Копию этого постановления прислать Вирастюку, а постановление обнародовать на официальном сайте ЦИК", - заявила член комиссии Виктория Глущенко на заседании.

Она уточнила, что причина отказа в регистрации – решение суда об отмене результатов выборов в одномандатном избирательном округе №87, которое лишает ЦИК оснований для регистрации Вирастюка.

 

Как сообщалось, на округе №87 на довыборах в парламент победу одержал представитель партии "Слуга народа" Василий Вирастюк, набрав 31,25% голосов. Его конкуренты представитель от партии "За будущее" Александр Шевченко и представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский набрали 29,69% и, соответственно, 28,86%. Центральная избирательная комиссия Украины на заседании 5 апреля признала выборы на округе состоявшимися.

Перед тем Ивано-Франковский окружной суд рассмотрел несколько дел, в отношении решений о пересчете голосов на 20 избирательных участках, которые приняла ОИК №87 при установлении итогов голосования на довыборах в Раду, прошедших 28 марта. Все рассмотренные дела были открыты по искам кандидата Шевченко. В большинстве случаев (по 6 участкам) решение суда первой инстанции - действия ОИК признать правомерными, истцу полностью отказать в удовлетворении исков. Эти решения были обжалованы.

Впоследствии Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправными и отменил все постановления ОИК №87 о признании голосования на пяти участках недействительными. В гражданской сети "Опора" сообщили, что на некоторых их них по результатам повторного подсчета голосов было установлено несоответствие количества бюллетеней за кандидата Шевченко.

16 апреля ЦИК приняла для обработки протокол окружной избирательной комиссии №87 с пометкой "Уточненный". Глава комиссии Олег Диденко рассказал о наличии двух судебных дел относительно составления уточненного протокола окружной комиссией.

21 апреля Верховный суд Украины постановил отменить решение суда первой инстанции, которым была признана бездеятельность Центральной избирательной комиссии Украины (ЦИК) и на нее было возложено обязательство установить результаты выборов и признать избранным народного депутата в округе №87 (центр – г.Надворная Ивано-Франковской области).

27 апреля Кассационный административный суд в составе Верховного суда (КАС ВС) отказал в удовлетворении иска кандидата в народные депутаты по округу №87 Александра Шевченко, признав правомерным решение Центральной избирательной комиссии по установлению результатов промежуточных выборов.

2 мая Большая Палата Верховного суда частично удовлетворила апелляционную жалобу кандидата в народные депутаты по округу №87 Александра Шевченко на Решение Верховного Суда от 28 апреля 2020 года и признала противоправными действия ЦИК по установлению результатов выборов в округе №87. Также суд признал противоправным и отменил протокол ЦИК от 22 апреля 2021, которым установлены результаты выборов и Вирастюк признан победителем в округе №87.

 

Теги: #вирастюк #регистрация #цик #отказ
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