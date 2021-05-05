Политика

17:01 05.05.2021

Депутаты предлагают адаптировать закон о НАБУ к Конституции Украины

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Депутаты предлагают адаптировать закон о НАБУ к Конституции Украины

Народные депутаты предлагают привести в соответствие с Конституцией Украины закон "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".

Соответствующий законопроект №5459 зарегистрирован в Верховной Раде 30 апреля, сообщает сайт парламента.

Авторами законопроекта указаны народные депутаты фракции "Слуга народа", в том числе глава фракции Давид Арахамия, его заместитель Александр Корниенко, а также глава комитета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина и заместитель главы комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас.

Законопроект предлагает изменить статус НАБУ и сделать его центральным органом исполнительной власти со специальным статусом (сегодня НАБУ является государственным правоохранительным органом - ИФ). При этом оговаривается, что требования Кабинета министров по формированию структуры аппарата центрального органа исполнительной власти не распространяются на Национальное бюро.

Документ предусматривает, что изменение статуса НАБУ не требует каких-либо дополнительных мероприятий, связанных с ликвидацией или реорганизацией органа.

Авторы законопроекта предлагают убрать норму, по которой НАБУ создает президент.

Согласно предлагаемым изменениям, Кабмин координирует работу НАБУ в пределах и в порядке, установленных настоящим законом, но положение о НАБУ правительство не утверждает. В законопроекте отмечается, что акты НАБУ не могут быть отменены полностью или в отдельной части Кабинетом министров.

Согласно предложенным изменениям назначает и увольняет директора НАБУ Кабинет министров (в действующем законе - президент - ИФ). Законопроект уточняет, что директор НАБУ может быть отстранен от должности только согласно основаниям и в порядке, установленном Уголовным процессуальным кодексом Украины.

По законопроекту конкурсный отбор на должность директора НАБУ организовывает и проводит конкурсная комиссия, в которую входят шесть человек, из которых три члена комиссии предлагает Совет национальной безопасности и обороны, три - Кабмин на основании предложений партнеров по развитию, которые оказывали Украине международную техническую помощь в предотвращении и противодействии коррупции.

Конкурсная комиссия вносит представление о назначении кандидатов на должность директора НАБУ премьер-министру, который обязан в течение 10 дней внести соответствующее представление на рассмотрение Кабмина. Кабмин на открытом заседании назначает одного из двух представленных конкурсной комиссией кандидатов директором НАБУ.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что Конституционный суд 28 августа 2020 года признал неконституционным указ президента №218/2015 "О назначении А. Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины", а 16 сентября 2020 года КС признал неконституционными отдельные положения Закона Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".

Теги: #набу #предложения #закон
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