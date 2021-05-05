Политика

13:33 05.05.2021

В Раду проходят "Слуга народа", "Евросолидарность", ОПЗЖ, "Батькивщина" и "Сила и честь" – соцопрос КМИС

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В Раду проходят "Слуга народа", "Евросолидарность", ОПЗЖ, "Батькивщина" и "Сила и честь" – соцопрос КМИС

Партии "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа – За жизнь", Всеукраинское объединение "Батькивщина" и "Сила и честь" преодолели бы проходной 5% электоральный барьер, если бы выборы в Верховную Раду проходили во второй половине апреля, свидетельствует всеукраинский опрос "Омнибус", проведенный 16-22 апреля Киевским международным институтом социологии (КМИС).

В частности, "Слуга народа" набрала бы 21,3% голосов определившихся с выбором и планирующих принимать участие в выборах граждан, "Евросолидарность" – 17,7%, ОПЗЖ – 12,2%, "Батькивщина" – 10,2, "Сила и честь" – 7,6%. Поддержка других партий ниже проходного барьера, но приближены к нему Радикальная партия (4,1%), "Украинский стратегия Гройсмана" (3,9%) и "Гражданская позиция" (3,7%).

За Партию Шария проголосовали бы 3,4% определившихся, за "Оппозиционный блок" – 3,3%, за партию "УДАР" – 2,8%, за "Самопомич" – 2%, за Всеукраинское объединение "Свобода" – 1,8%, за "Голос" – 1,6%, за партию "За майбутне" – 1,4%, за "Национальный корпус" – 1,1%.

В результатах исследования отмечается, что по сравнению с февралем текущего года выросла поддержка партии "Слуга народа" – на 5,8% процентных пунктов среди определившихся с выбором. В меньшей степени, но также прослеживается рост поддержки "Гражданской позиции" (+1,9%), "Оппозиционного блока" (+1%), "Самопомочи" (+0,8%), "Национального корпуса", "Украинской стратегии Гройсмана" и "УДАРа" (+0,7%).

При этом прослеживается снижение рейтинга "ОПЗЖ" (-4,6%), "Батькивщины" (-3%), "Голоса" (-2,1%). В меньшей степени снизилась поддержка Радикальной партии (-1,1%), "Свободы" (-0,9%), Партии Шария (-0,5%). У партий "Европейская солидарность" и "За майбутне" за это время рейтинг существенно не изменился (снизился на 0,4 и 0,2 процентных пункта соответственно).

Из общего числа опрошенных 17,5% не пошли бы на выборы, 2% намерены испортить бюллетень, 11,1% затруднились с ответом, а 1,3% отказались отвечать.

Опрос проводился среди 2003 респондентов старше 18 лет во всех подконтрольных правительству регионах методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI). Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4% для показателей, близких к 50%, и 1,1% - для показателей, близких к 5%.

Теги: #партии #рада #соцопрос
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