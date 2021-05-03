Президент Украины Владимир Зеленский призвал европейских партнеров к равенству ради будущего мира, в частности по противодействию распространению COVID-19.

"Когда весь мир без малого - захватила эпидемия COVID-19, Украина была среди тех, кто не просил, а, наоборот, подавал руку помощи. Наши медики ездили в разные страны Евросоюза, чтобы вместе с местными истощенными врачами спасать больных. Украина давала самолеты, чтобы привозить средства защиты и себе, и другим. Тогда мы были равными. Такими должны быть и теперь", - написал Зеленский на своей странице в фейсбуке вечером в понедельник.

Он отметил, что Украине получила существенно мало вакцин против коронавируса из полагающихся и напомнил, что "равенство - это о конкретной поддержке тогда, когда это больше всего нужно".

Также Зеленский подчеркнул, что продолжающийся военный конфликт на востоке страны является угрозой для всей Европы и что "уже семь лет Украина остается настоящим, а не метафорическим форпостом Европы".

"Вот почему все наши европейские партнеры так внимательно следят за концентрацией российских войск на украинской границе, по их передвижениям и отводом. Вот почему в выступлении каждого из лидеров Украины была в центре внимания - им начинали и заканчивали дискуссию. Наши партнеры понимают вызовы и то, что вступление Украины в ЕС и НАТО будет способствовать завершению войны на Донбассе", - написал Зеленский.

По его словам, Польша уже вторая страна, готовая поддержать Украину по вопросу членства в Европейском союзе.

"Я рад, что с президентом Анджеем Дудой мы подписали совместную декларацию о европейском будущем Украины. Так наш польский друг закрепил не на словах, а собственной подписью свою поддержку. Польша - уже второе государство, готовое нас поддержать, когда встанет вопрос о членстве Украины в ЕС. И точно не последнее - подписать подобную декларацию готовы еще ряд стран", - отметил он.

Президент отметил, что "Украина поставила подпись под совместной декларацией пяти стран, где четко указано, что Европа - наш общий дом и должна строиться на принципах свободы, суверенитета, территориальной целостности, демократии, верховенства права, равенства и солидарности".

Глава украинского государства добавил также, что объединяющаяся Европа должна быть открытой для всех стран и народов, которые разделяют такие ценности.

"Сегодня в Варшаве наши партнеры показали свою серьезность в отношении этих высказываний. В дальнейшем вопрос - в искренности. И поддержка членства Украины в ЕС будет в этом добрым тестом", - подытожил Зеленский.