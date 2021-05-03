Политика

20:05 03.05.2021

Кулеба обеспокоен перебрасыванием Россией кораблей в Азовское море

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Кулеба обеспокоен перебрасыванием Россией кораблей в Азовское море

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба видит большую угрозу в перебрасывании Россией кораблей из Каспийского моря в Азовское.

"Есть большая сейчас угроза в Азовском море. Она является беспрецедентно большой. Перебрасывание кораблей из Каспийского моря в Азов - это и существенная угроза по безопасности, и в принципе шаг к взятию этого морского пространства под контроль. Поэтому все инструменты, которые у нас есть (и двусторонние, и на международных площадках), задействованы. Но опять же это юридические и политические инструменты. К сожалению, жизнь показывает, что иногда силу можно остановить только силой. И поэтому мы также работаем, помогаем Минобороны в укреплены ВМС Украины", - сказал Кулеба в интервью изданию "Радио Свобода".

Теги: #рф #корабли #кулеба #украина
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Интерфакс-Украина
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