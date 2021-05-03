Зеленский: ЕС должен продемонстрировать реальную поддержку евроинтеграционным устремлениям Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европейский Союз должен продемонстрировать реальную поддержку евроинтеграционным устремлениям Украины, которая продолжает бороться за свою независимость, сообщается на сайте главы государства.

"Нас надо видеть в ЕС как равноправного и неотъемлемого партнера. Украина - мощное государство, которое только укрепит Европейский Союз", - отметил Зеленский в Варшаве во время дискуссии с президентами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии на тему "Счастье наций базируется на справедливых законах, эффективность которых зависит от их выполнения" в понедельник, 3 мая.

Он также поблагодарил европейских партнеров "за поддержку независимости и территориальной целостности Украины".

В свою очередь, президент Польши Анджей Дуда отметил, что "Европейский Союз может стать сильнее после принятия новых членов, поскольку расширение ЕС всегда делало его более динамичным".

Дуда отметил, что "ЕС будет обсуждать механизмы присоединения в свой состав тех государств, которые объявили о своих евроинтеграционных устремлениях".

Президенты Польши и Литвы акцентировали внимание на том, что "обе страны никогда не смирятся с оккупацией территорий Украины".

Глава Литовской Республики отметил, что "верит в будущее Украины как члена ЕС".

Кроме того, во время саммита 5 государств, их лидеры сосредоточили внимание на улучшении механизмов демократии и систем справедливости, а также на вызовах, связанных с пандемией COVID-19.

Президент Украины рассказал о мерах, предпринимаемых украинской властью, чтобы помочь населению пережить карантинные периоды, а также рассказал об инициативах, направленных на возвращение доверия общества к законам. В частности, уже подготовлен пакет законодательных актов о народовластии.

"Нам надо включить украинское общество к участию - не раз в пять лет, когда выбирают Президента или парламент, а ежемесячно, еженедельно иметь возможность благодаря разному уровню референдумов влиять на жизнь страны, на ее выбор, на экономику", - подчеркнул Зеленский.