Политика

13:55 03.05.2021

Парламент Армении не избрал Пашиняна на пост премьера - итоги голосования

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Парламент Армении не избрал Пашиняна на пост премьера - итоги голосования

Парламент Армении на специальном заседании в понедельник не избрал на пост премьер-министра единственного кандидата - и.о. премьера Никола Пашиняна, сообщает корреспондент "Интерфакса" (interfax.ru).

Правящая фракция "Мой шаг" воздержалась от голосования, оппозиционная фракция "Процветающая Армения" в заседании не участвовала, оппозиция фракция "Светлая Армения" проголосовала против.

Процесс голосования инициирован с целью роспуска парламента и проведения досрочных парламентских выборов.

В соответствии с Конституцией Армении, в случае отставки премьер-министра парламент в семидневный срок выдвигает кандидатов в премьеры, проводятся выборы. В случае не избрания премьер-министра через семь дней проводятся новые выборы. Если премьер-министр вновь не избирается большинством голосов, то Национальное Собрание распускается в силу права.

Второй этап голосования в парламенте Армении состоится 10 мая.

После роспуска парламента президент Армении официально назначит дату голосования на внеочередных парламентских выборах.

Предполагается, что выборы будут проведены 20 июня.

25 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что уходит в отставку для проведения внеочередных выборов, но продолжит выполнять обязанности до внеочередных выборов парламент.

Согласно Конституции, для роспуска парламента премьер Армении должен уйти в отставку.

 

Теги: #армения #парламент #премьер
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