Порошенко: вера учит нас милосердию и укрепляет в решительности

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поздравил с Воскресением Христовым украинцев.

"Наша Вера вместе с Надеждой и Любовью учат нас милосердию, неравнодушию, готовности откликнуться на беду. Одновременно - укрепляют нас в решительности и стойкости. И не существует такой силы, которая заставила бы нас свернуть с пути праведного. Милостью Божией все у нас будет хорошо. И будет мир", - говорится в поздравлении четы Порошенко, размещенном на сайте партии "Европейская солидарность".

"Не грех кому-то слишком довериться, положившись на пустые и неискренние обещания ... А вот разочарование - это настоящий грех", - подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что украинцы пришли к этому великому празднику через войну и пандемию, но не поддались на шантаж агрессора и не паниковали из-за ковида.

"Как христиане верим, что Господь указал нам дорогу к спасению. Как украинцы знаем, что эта дорога пролегает через любовь к своему народу, готовность защищать родную страну и вместе творить ее будущее", - подчеркнуто в поздравлении.