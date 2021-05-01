Порошенко призывает власть отреагировать на санкции России против официальных лиц Евросоюза

Лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко призвал украинскую власть отреагировать на возмутительные санкции России против чиновников Европарламента и Европейской Комиссии.

"Российская дерзость не имеет границ. Внесение в свой санкционный список официальных лиц ЕС в очередной раз демонстрирует отсутствие намерений Москвы изменить свое поведение. Кремль продолжает сознательно увеличивать уровень напряжения и раскручивать эскалацию", - убежден Порошенко, которого цитирует пресс-служба "Евросолидарности".

"Ответ Киева на этот путинский шаг против ЕС должен быть четким и твердым. Надо солидаризироваться с трансатлантическим миром в едином фронте осуждения российского агрессора и поддержки наших настоящих друзей", - отмечает пятый президент.

Россия в пятницу, 30 апреля, закрыла въезд в страну для восьми граждан стран-членов ЕС и представителей официальных структур Евросоюза.

В "черный список" вошли: председатель Европарламента, замглавы Еврокомиссии, член французской делегации в ПАСЕ Жак Мэр, председатель Национального совета Латвийской Республики по электронным СМИ Иварс Аболиньш, директор Центра государственного языка Латвийской Республики Марис Балтиньш, руководитель прокуратуры Берлина Йорг Раупах, председатель Европейского парламента Давид Мария Сассоли, глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Королевства Швеция Оса Скотт, глава Языкового департамента Эстонской Республики Ильмар Томуск, заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова.