Политика

04:09 01.05.2021

США будут помогать Украине соответствовать стандартам, предъявляемым желающим вступить в НАТО

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США будут помогать Украине соответствовать стандартам, предъявляемым желающим вступить в НАТО

Администрация США готова помогать Украине работать над соответствием стандартам, предъявляемым желающим вступить в НАТО, заявил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Филип Рикер.

"В том, что касается НАТО, вы знаете, что администрация Байдена нацелена на то, чтобы дверь альянса оставалась открытой для всех, кто готов и способен выполнять определённые обязательства", - заявил он на брифинге, отвечая на вопрос о том, правильно ли на данный момент вообще говорить о перспективах вступления Украины в альянс.

"Мы, конечно, готовы создать условия, чтобы такая страна, как Украина, могла работать над соответствием этим стандартам", - добавил Рикер.

Он напомнил, что, в частности, Украине следует провести "глубокие, всеобъемлющие реформы".

Теги: #сша #украина #нато
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