Политика

13:19 30.04.2021

Никакой конкретики по возможной встрече Путина с Зеленским нет - Кремль

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Никакой конкретики по возможной встрече Путина с Зеленским нет - Кремль

В Кремле по-прежнему не располагают конкретной информацией по поводу возможной встречи президентов РФ и Украины - Владимира Путина и Владимира Зеленского, в том числе в Ватикане.

"К сожалению, не могу с вами поделиться никакой конкретикой на этот счет", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в пятницу.

На вопрос, есть ли у Кремля возражения против Ватикана как возможного места встречи, Песков сказал: "В рабочем или официальном порядке нам должны быть переданы и озвучены какие-то конкретные предложения. Пока нет ничего - ни по повестке дня, ни по чему".

"Возможно, президент Зеленский принимает самоличные решения и быстро их формулирует, но у нас есть процедура формирования позиции по текущим вопросам", - отметил пресс-секретарь.

"Принято, что заранее обмениваются какими-то идеями, потом после формулирования позиций собираются и ведут переговоры. Мы ждем, когда какие-то предложения поступят", - пояснил Песков.

На вопрос, будут ли проходить контакты по линии главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и замглавы Администрации президента РФ Дмитрия Козака, Песков напомнил слова президента Зеленского, что он даст поручение своему Офису связаться с Администрацией президента РФ. "Эта связь осуществляется по каналам Ермак-Козак", - отметил Песков.

Теги: #зеленский #путин
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