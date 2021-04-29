Порошенко: резолюция Европарламента о возможных последствиях для России в случае вторжения в Украину – первый шаг к формированию пакета "адских санкций"

Пятый президент Украины, народный депутат (фракция "Европейская солидарность") Петр Порошенко поблагодарил Европейский парламент за принятую на заседании в четверг резолюцию по российской агрессии против Украины.

"Искренне благодарен нашим друзьям в Европейском парламенте за мощную резолюцию в поддержку Украины. Очень важно, что, несмотря на рекомендательный характер документа, сделан первый символический официальный шаг к формированию пакета "адских санкций" Запада против русского агрессора", - написал Порошенко в соцсети Facebook.

Он отметил, что "Евросолидарность" принимала инициативное участие в работе над проектом документа в рамках Европейской народной партии.

"Радует, что наши союзники продолжают выступать единым фронтом сдерживания российской агрессии против Украины как форпоста на восточном фланге трансатлантического мира. Украинской власти следует действовать с позиции не имитации, а защиты интересов государства! Действуем солидарно, действуем по-государственному!", - заключил Порошенко.

Как сообщалось, Европейский парламент в четверг принял резолюцию, предусматривающую ряд санкций, которые могут быть приняты в случае вторжения России в Украину.

Резолюция предусматривает прекращение импорта нефти и газа из России в ЕС, отключение России от платежной системы SWIFT, а также заморозку всех европейских активов олигархов, близких к российским властям, и членов их семей.