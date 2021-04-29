Рада не будет собираться на внеочередное пленарное заседание до 18 мая, считает Разумков

Следующее внеочередное пленарное заседание, скорее всего, будет после того, как Верховная Рада вернется в режим пленарных заседаний с 18 мая, заявил председатель парламента Дмитрий Разумков.

"Мы понимаем, что сейчас идет Пасха, потом у нас 9 мая, и я не уверен, что все народные депутаты будут находиться в Киеве, скорее всего, они поедут работать в округа. Главное, чтобы работали в округах, которые находятся на территории государства. И я не уверен, что коллеги будут пытаться созвать внеочередное пленарное заседание в этот период. Скорее всего, это состоится после того, как мы возвратимся к пленарным заседаниям Верховной Рады 18-го, если не ошибаюсь", - сказал Разумков на брифинге в Киеве в четверг, отвечая на вопрос, когда может состояться внеочередное пленарное заседание об увольнении министра здравоохранения Максима Степанова, которое инициировали 150 народных депутатов.

Он напомнил, что народные депутаты предлагают рассмотреть проект постановления с обращением к правительству, чтобы оно внесло представление на увольнение министра.

"Я думаю, что Верховная Рада самостоятельно должна определяться о назначении (увольнении) министров", - подчеркнул Разумков.