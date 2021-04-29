Политика

13:50 29.04.2021

В ОП рассматривают несколько площадок для проведения встречи Зеленского и Путина, в том числе Турцию и Израиль – источник

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В ОП рассматривают несколько площадок для проведения встречи Зеленского и Путина, в том числе Турцию и Израиль – источник

Для проведения двусторонней встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента Российской Федерации Владимира Путина в Офисе президента Украины рассматривается одновременно несколько потенциальных площадок в тех или иных странах, сообщил осведомленный с организацией встречи источник.

"Рассматривается несколько площадок. Разные страны предлагают свои площадки, потому что мир заинтересован в разрешении конфликта на Донбассе. Я не могу сказать конкретно сейчас о Вене в Австрии, но Израиль и Турция тоже рассматривались как возможное решение", - сообщил источник в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

29 апреля в СМИ появилась информация о том, что украинская сторона предложила президенту России Владимиру Путину провести переговоры в Иерусалиме или Вене.

28 апреля в интервью итальянской газете La Repubblica президент Украины Зеленский предположил, что Ватикан мог бы стать оптимальным местом для проведения двусторонних переговоров с российским президентом.

"Ватикан - действительно идеальное место для диалога о мире. Святой Престол - это же глобальный моральный авторитет, который всегда эффективно исполняет роль посредника, поскольку является беспристрастным и вызывает доверие всех участников конфликта. Именно по этой причине в Апостольскую столицу часто в истории обращались для решения конфликтов между государствами и развития мирного будущего", - сказал он.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что "российская сторона пока не получала официального предложения президента Украины Владимира Зеленского провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Ватикане".

Теги: #рф #площадка #президенты #встреча #украина
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