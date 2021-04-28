В ЕС заявили о начале долгого и сложного периода конфронтации с РФ

Дебаты по России в Европейском парламенте в среду продемонстрировали в целом согласие, что начинается долгий и сложный период политической конфронтации с Россией, и Евросоюз должен к нему подготовиться, проявляя единство, заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

"Когда мы говорим о правах человека, они воспринимают это как экзистенциональную угрозу (...) Потому что это режим, экономические качества которого очень слабые, даже посредственные. И их перспективы незавидны", - сказал глава дипломатии ЕС в среду на пленарной сессии Европейского парламента в Брюсселе, выступая с заключительным словом по итогу своих дебатов с евродепутатами.

Он отметил, что ЕС реагирует на климатические изменения, принимая соответствующие планы, и это только осложняет жизнь российской стороны. "Да, у них есть военная мощь, которую они используют, которую они разворачивают, где считают необходимым, - в Сирии, Ливии, на Кавказе. Они обладают настоящим потенциалом в этом смысле. Но с чисто экономической точки зрения, масштаб России равен Италии, чуть превышает Испанию", - отметил Боррель.

В этом он видит одну из причин того, что российская власть "вошла в спираль внутренних репрессий".

Отвечая на вопросы и реплики европарламентариев, глава европейской дипломатии сказал, что последний визит Александра Лукашенко в Москву говорит о многом в отношениях России и Беларуси. По его словам, о ситуации в Беларуси можно судить по этому визиту Лукашенко. Он добавил, что не хотел бы при этом употреблять слов, способных возбудить беспокойство или тревогу.

В том, что касается Украины, Боррель полагает, что цель России не только в усилении ее запугивания военными средствами. "Россия идет дальше также и на политическом уровне и заявляет, что украинский конфликт ее не касается (...). Минские соглашения - это всего лишь подпись для временного решения, не больше. Это то, что Москва начинает говорить очень ясно. Они выдают себя за посредника в конфликте, частью которого якобы не являются", - сказал глава дипломатии ЕС.

По его словам, перед лицом конфронтационной политики России государства-члены ЕС должны, прежде всего, сохранять единство, не действовать изолированно, одинаково твердо высказываться в адрес РФ как в Брюсселе, так и в своих столицах.

При этом он призвал в работе с Россией не забывать, что "это государства-члены несут ответственность за внешнюю политику, они должны действовать в согласии, и если у них это не получится, то не будет и (единой внешней) европейской политики".

"У нас нет никакого интереса нагнетать эскалацию в отношении России. Всё, что надо делать, это оставаться непреклонными в защите наших интересов и наших ценностей с помощью имеющихся у нас инструментов", - подытожил Боррель.