Политика

20:30 28.04.2021

В ЕС заявили о начале долгого и сложного периода конфронтации с РФ

2 мин читать
В ЕС заявили о начале долгого и сложного периода конфронтации с РФ

Дебаты по России в Европейском парламенте в среду продемонстрировали в целом согласие, что начинается долгий и сложный период политической конфронтации с Россией, и Евросоюз должен к нему подготовиться, проявляя единство, заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

"Когда мы говорим о правах человека, они воспринимают это как экзистенциональную угрозу (...) Потому что это режим, экономические качества которого очень слабые, даже посредственные. И их перспективы незавидны", - сказал глава дипломатии ЕС в среду на пленарной сессии Европейского парламента в Брюсселе, выступая с заключительным словом по итогу своих дебатов с евродепутатами.

Он отметил, что ЕС реагирует на климатические изменения, принимая соответствующие планы, и это только осложняет жизнь российской стороны. "Да, у них есть военная мощь, которую они используют, которую они разворачивают, где считают необходимым, - в Сирии, Ливии, на Кавказе. Они обладают настоящим потенциалом в этом смысле. Но с чисто экономической точки зрения, масштаб России равен Италии, чуть превышает Испанию", - отметил Боррель.

В этом он видит одну из причин того, что российская власть "вошла в спираль внутренних репрессий".

Отвечая на вопросы и реплики европарламентариев, глава европейской дипломатии сказал, что последний визит Александра Лукашенко в Москву говорит о многом в отношениях России и Беларуси. По его словам, о ситуации в Беларуси можно судить по этому визиту Лукашенко. Он добавил, что не хотел бы при этом употреблять слов, способных возбудить беспокойство или тревогу.

В том, что касается Украины, Боррель полагает, что цель России не только в усилении ее запугивания военными средствами. "Россия идет дальше также и на политическом уровне и заявляет, что украинский конфликт ее не касается (...). Минские соглашения - это всего лишь подпись для временного решения, не больше. Это то, что Москва начинает говорить очень ясно. Они выдают себя за посредника в конфликте, частью которого якобы не являются", - сказал глава дипломатии ЕС.

По его словам, перед лицом конфронтационной политики России государства-члены ЕС должны, прежде всего, сохранять единство, не действовать изолированно, одинаково твердо высказываться в адрес РФ как в Брюсселе, так и в своих столицах.

При этом он призвал в работе с Россией не забывать, что "это государства-члены несут ответственность за внешнюю политику, они должны действовать в согласии, и если у них это не получится, то не будет и (единой внешней) европейской политики".

"У нас нет никакого интереса нагнетать эскалацию в отношении России. Всё, что надо делать, это оставаться непреклонными в защите наших интересов и наших ценностей с помощью имеющихся у нас инструментов", - подытожил Боррель.

Теги: #ес #россия #политика #конфронтация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:31 28.04.2021
"Северный поток 2" - частный проект, Еврокомиссия не имеет возможности решать его судьбу - Боррель

"Северный поток 2" - частный проект, Еврокомиссия не имеет возможности решать его судьбу - Боррель

17:09 28.04.2021
ЕС должен быть готов реагировать в случае пересечения Россией "красных линий" в отношении Украины - Боррель

ЕС должен быть готов реагировать в случае пересечения Россией "красных линий" в отношении Украины - Боррель

14:33 28.04.2021
На праздновании Независимости Украины ЕС будет представлен на соответствующем уровне – представитель Еврокомиссии Мамер

На праздновании Независимости Украины ЕС будет представлен на соответствующем уровне – представитель Еврокомиссии Мамер

20:10 27.04.2021
Навальный подал в суд на администрацию СИЗО "Матросская тишина" из-за признания его склонным к побегу

Навальный подал в суд на администрацию СИЗО "Матросская тишина" из-за признания его склонным к побегу

20:19 26.04.2021
Фон дер Ляйен почувствовала себя раненой и одинокой европейкой в Турции из-за протокольного скандала с креслом

Фон дер Ляйен почувствовала себя раненой и одинокой европейкой в Турции из-за протокольного скандала с креслом

19:06 26.04.2021
Меркель: ФРГ стоит закупить "Спутник V", если эта вакцина в ближайшее время получит допуск в ЕС

Меркель: ФРГ стоит закупить "Спутник V", если эта вакцина в ближайшее время получит допуск в ЕС

17:57 26.04.2021
В AstraZeneca сочли необоснованным решение ЕС подать в суд на компанию - заявление

В AstraZeneca сочли необоснованным решение ЕС подать в суд на компанию - заявление

13:48 26.04.2021
"Фармак" ожидает начала диалога о взаимном признании сертификатов GMP и госинспекций в рамках обновления Соглашения об ассоциации с ЕС

"Фармак" ожидает начала диалога о взаимном признании сертификатов GMP и госинспекций в рамках обновления Соглашения об ассоциации с ЕС

02:07 26.04.2021
ЕС может разрешить свободный въезд привитым от COVID-19 туристам из США

ЕС может разрешить свободный въезд привитым от COVID-19 туристам из США

20:48 25.04.2021
В ОРДЛО проходят военные учения российских наемников и скопление вооружения с нарушением линий отвода

В ОРДЛО проходят военные учения российских наемников и скопление вооружения с нарушением линий отвода

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Северный поток 2" - частный проект, Еврокомиссия не имеет возможности решать его судьбу - Боррель

Парламент, Кабмин и Офис президента Украины будут формировать еженедельный план рассмотрения евроинтеграционных законопроектов - Стефанчук

ЕС должен быть готов реагировать в случае пересечения Россией "красных линий" в отношении Украины - Боррель

Разумков созывает два внеочередных заседания Рады на четверг

ОПЗЖ обратится в КС в случае принятия Радой изменений в Земельный кодекс – Бойко

ПОСЛЕДНЕЕ

Джапарова презентовала в Комитете министров Совета Европы проект решения по Крыму

Тимошенко: остановить продажу украинской земли может только референдум

Парламент, Кабмин и Офис президента Украины будут формировать еженедельный план рассмотрения евроинтеграционных законопроектов - Стефанчук

Вопрос отставки Степанова Рада сможет рассмотреть в мае – Железняк

Кремль пока не получал официального предложения Зеленского о встрече с Путиным в Ватикане

Замглавы ОП: отставка Степанова пока не рассматривается Кабмином и Верховной Радой

Разумков созывает два внеочередных заседания Рады на четверг

ОПЗЖ обратится в КС в случае принятия Радой изменений в Земельный кодекс – Бойко

Заявление Зеленского о расширении Нормандского формата не будет иметь продолжения – Бойко

Никакой конкретики по поводу встречи Путина и Зеленского не поступало - Песков

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА