Джапарова презентовала в Комитете министров Совета Европы проект решения по Крыму
Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова на заседании Комитета министров Совета Европы, которое состоялось 28 апреля, презентовала проект решения по ситуации с соблюдением прав человека в оккупированном Крыму.
"В ходе заседания Эмине Джапарова представила инициированный Украиной проект решения Комитета министров Совета Европы "Ситуация с правами человека в Автономной республике Крым и городе Севастополь (Украина)", имеющий целью активизировать привлечение Совета Европы к мониторингу ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму", - сообщает пресс-служба МИД Украины.
Она подчеркнула важность совместных действий для прекращения блокирования Россией доступа в Крым для органов Совета Европы и соответствующих мониторинговых процедур.
Также Джапарова проинформировала участников заседания о провокации Россией напряжения путем накопления вооруженных сил на границе с Украиной и на оккупированных территориях, а также в акватории Черного моря в и Керченском проливе.
Она подчеркнула, что эскалация происходит на фоне продолжающихся систематических нарушений прав человека в оккупированном Крыму и обратила внимание на то, что Россия, как государство-оккупант, совершает репрессии как против граждан, так и против невыгодных ей организаций.
"Уже в течение четырех лет российская оккупационная администрация игнорирует предписание Международного суда ООН возобновить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа", - отметила она.
"Украина будет использовать все имеющиеся возможности для защиты прав и свобод человека на оккупированных территориях, ведь они требуют особого внимания и усиленной защиты со стороны Совета Европы", - заключила Джапарова.