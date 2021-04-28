Парламент, Кабмин и Офис президента Украины будут формировать еженедельный план рассмотрения евроинтеграционных законопроектов - Стефанчук

Верховная Рада, Кабинет министров Украины и Офис президента намерены формировать еженедельный план рассмотрения евроинтеграционных законопроектов, заявляет первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук .

"Верховная Рада будет продолжать деятельность в направлении европейской и евроатлантической интеграции. Как только мы выйдем из заблокированного процесса, связанного с законопроектами по рынку земли, мы сможем в дальнейшем вместе с Кабинетом министров и Офисом президента формировать еженедельный план рассмотрения евроинтеграционных законопроектов. Голосование за эти проекты законов в парламенте будет происходить, в так называемые "дни Европейского Союза", - цитирует Стефанчука на заседании комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС его секретариат на сайте парламента в среду.

По словам первого вице-спикера, в парламенте находятся почти 40 законопроектов, направленных на европейскую и евроатлантическую интеграцию и требующих первоочередного рассмотрения.

Стефанчук уточнил, что девять евроинтеграционных законопроектов готовы к первому чтению, одиннадцать - ко второму, четырнадцать - находятся на рассмотрении в профильном комитете.

Как сообщалось, Верховная Рада в среду приняла в целом законопроект №2194 о внесении изменений в Земельный кодекс и другие законы об усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений, который рассматривала с 16 марта.

Народным депутатам также предстоит рассмотреть во втором чтении законопроект №2195 о внесении изменений в некоторые законы о продаже земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них через электронные аукционы, к которому подано 776 поправок и обсуждение которых может затянуться.