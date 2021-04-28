Политика

17:09 28.04.2021

ЕС должен быть готов реагировать в случае пересечения Россией "красных линий" в отношении Украины - Боррель

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ЕС должен быть готов реагировать в случае пересечения Россией "красных линий" в отношении Украины - Боррель

Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель считает, что ЕС должен быть готов реагировать в случае, если Россия пересечет "красные линии" в отношении Украины.

Об этом он заявил в среду в Брюсселе, выступая в Европейском парламенте в рамках обсуждения отношений России в свете ее последних действий, в том числе, и в отношении Украины.

Боррель напомнил о недавнем наращивании военного присутствия Россией вблизи границ с Украиной и в Крыму. "Россия должна прекратить свои провокации и сотрудничать над снижением напряжения. То, что Россия делает сейчас, так делает вид, что является нейтральным посредником, мол, мы ничего не имеем общего с конфликтом в Украине, а только пытаемся выступать посредниками. Это притворство должно быть развенчано. Для России полное выполнение Минских договоренностей – это не ключевые условия, но для нас они такими есть. Это ключевые условия для существенного улучшения наших отношений... Мы также должны быть готовы к дополнительной реакции если Россия продолжит эскалацию или пересечет красные линии", - заявил высокий представитель ЕС.

В то же время он выразил уверенность, что Украина должна продолжать свои реформы, потому что "нет ничего лучшего в противостоянии с Россией, чем стать страной с демократической системой, свободной от коррупции, используя наши ресурсы, которые мы готовы предоставить для того, чтобы улучшить качество управления страной". "Мы должны продолжать передавать скоординированное послание нашей неизменной поддержки Украине. И мы будем принимать участие в саммите Крымской платформы в августе", - заверил Боррель.

Он констатировал, что отношения ЕС с Россией "продолжают ухудшаться". "Наши отношения с Россией на очень низком уровне. К сожалению, это негативный тренд продолжается, и мы достигли даже более опасного уровня ухудшения. И без того, что мы не хотим подпитывать дальнейшую динамику эскалации, тем не менее, мы должны продемонстрировать, что мы не приемлем (то, что делает Россия) и должны реагировать на происходящее", - сказал Боррель.

Теги: #ес #боррель #агрессия_рф #крым #украина
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