Политика

14:44 28.04.2021

Вопрос отставки Степанова Рада сможет рассмотреть в мае – Железняк

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Вопрос отставки Степанова Рада сможет рассмотреть в мае – Железняк

Фракция "Голос" собрала 150 голосов для созыва внеочередного пленарного заседания для отставки министра здравоохранения Максима Степанова, сообщил глава фракции Ярослав Железняк.

"Перспектива того, что будет внеочередное практически 100%, потому что фракция "Голос" как и обещала собрала 150 подписей, а то и больше, под постановлением... о вынесении вопроса на внеочередное заседание об увольнении Степанова с должности министра здравоохранения", - сказал Железняк журналистам в среду в Киеве.

По словам народного депутата, вопрос отставки Степанова парламент сможет рассмотреть в середине мая.

В свою очередь, лидер партии "Голос" Кира Рудик, считает, что Степанов как министр провалил три важнейшие задачи, за которые он несет личную ответственность, в частности, организацию массового тестирования, обеспечение украинских больниц кислородом и необходимым медицинским оборудованием, а также вакцинацию населения от коронавируса.

"Не может в должности находиться человек, который небрежно выполняет свои обязанности. Некомпетентность министра зашкаливает. Наша фракция ожидает, что после увольнения Степанова потенциальный кандидат на должность министра пройдет собеседование со всеми фракциями в парламенте", - цитирует Рудик пресс-служба партии.

Теги: #степанов #отставка #голос
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