Политика

12:48 28.04.2021

Замглавы ОП: отставка Степанова пока не рассматривается Кабмином и Верховной Радой

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Замглавы ОП: отставка Степанова пока не рассматривается Кабмином и Верховной Радой

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что в настоящее время речь не идет о рассмотрении Кабинетом министров и Верховной Радой отставки министра здравоохранения Максима Степанова.

"Министр здравоохранения работает … Отставка, если она будет, любого министра или еще кого-либо, будет открыто выноситься на рассмотрение Верховной Рады, а уже Верховная Рада будет принимать решение... Сейчас об этом речь не идет", - сказал Тимошенко в эфире телеканала "Украина 24".

Ранее народный депутат Алексей Гончаренко в своем "Телеграм-канале" написал, что Офис президента планирует отправить министра здравоохранения Степанова в отставку в ближайший четверг во время внеочередной кадровой сессии Верховной Рады.

 

Теги: #тимошенко #степанов #кабмин
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