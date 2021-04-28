Замглавы ОП: отставка Степанова пока не рассматривается Кабмином и Верховной Радой

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что в настоящее время речь не идет о рассмотрении Кабинетом министров и Верховной Радой отставки министра здравоохранения Максима Степанова.

"Министр здравоохранения работает … Отставка, если она будет, любого министра или еще кого-либо, будет открыто выноситься на рассмотрение Верховной Рады, а уже Верховная Рада будет принимать решение... Сейчас об этом речь не идет", - сказал Тимошенко в эфире телеканала "Украина 24".

Ранее народный депутат Алексей Гончаренко в своем "Телеграм-канале" написал, что Офис президента планирует отправить министра здравоохранения Степанова в отставку в ближайший четверг во время внеочередной кадровой сессии Верховной Рады.