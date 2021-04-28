Разумков созывает два внеочередных заседания Рады на четверг

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжения о созыве двух внеочередных пленарных заседаний парламента по инициативе народных депутатов на четверг, 29 апреля.

Как сообщает информационное управление аппарата Верховной Рады, первое внеочередное заседание состоится 29 апреля в 16:00.

Согласно повестке дня, депутаты планируют рассмотреть проект постановления об обращении в Кабинет Министров Украины о принятии неотложных мер с целью снижения цены на электроэнергию для бытовых потребителей, постоянно проживающих в 30-километровой зоне атомных электростанций (№5382).

Второе внеочередное заседание ВР, согласно распоряжению спикера, начнется в 16:15. На повестке дня – 19 вопросов:

– о назначении Германа Галущенко на должность министра энергетики Украины;

– законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021" по внедрению финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем (№ 5308);

– законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения права граждан на доступ к государственной регистрации актов гражданского состояния в связи с укрупнением территориальных общин (№ 4382);

– проект постановления о внесении изменения в календарный план проведения пятой сессии Верховной Рады девятого созыва (№ 5426);

– проект постановления о внесении изменений в Постановление Верховной Рады Украины "Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва" (№ 5377);

– законопроект о внесении изменений в раздел II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры" по отдельным аспектам действия переходных положений (№ 5157);

– законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования отбора и подготовки прокуроров (№ 5158);

– законопроект о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно выполненных постановлений (№ 5058);

– законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы" по повышению уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц (№ 4555);

– законопроект об общеобязательном накопительное пенсионное обеспечение (№ 2683);

– законопроект о государственной регистрации геномной информации человека (№ 4265);

– законопроект о внесении изменений в статью 45 закона "О Национальной полиции" (№ 4375);

– законопроект о внесении изменений в закон "О публичных закупках" и других законов по совершенствованию системы обжалования публичных закупок (№ 5309);

– законопроект о внесении изменений в закон "О культуре" относительно общих принципов предоставления населению культурных услуг (№ 4318);

– законопроект о внесении изменений в закон "О туризме" и некоторые другие законодательные акты относительно основных принципов развития туризма (№ 4162);

– законопроект о внесении изменений в раздел X "Заключительные и переходные положения" закона "О публичных закупках" (относительно исключения возможности осуществления закупок без использования электронной системы закупок) (№ 3715);

– законопроект о внесении изменений Закона Украины "О туризме" относительно расширения круга субъектов предоставления гостиничных услуг (№ 2673);

– законопроект о внесении изменений в раздел II "Заключительные положения" закона "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и закон «О развитии самолетостроительной промышленности "по поддержке самолетостроительной отрасли" о продлении предоставления украинским авиакомпаниям переходного периода для перехода на использование самолетов отечественного производства» (№ 5301);

– законопроект о внесении дополнений в закон "О предотвращении коррупции" (относительно усовершенствования отдельных аспектов декларирования) (№ 5173).