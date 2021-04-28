Политика

11:39 28.04.2021

ОПЗЖ обратится в КС в случае принятия Радой изменений в Земельный кодекс – Бойко

2 мин читать
ОПЗЖ обратится в КС в случае принятия Радой изменений в Земельный кодекс – Бойко

В случае принятия Верховной Радой законопроекта о внесении изменений в Земельный кодекс (№2194) фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" обратится в Конституционный суд Украины с представлением о его соответствии Основному закону, заявляет сопредседатель фракции Юрий Бойко.

"Мы будем обращаться в Конституционный суд и требовать отмены этого закона, потому что он нарушает права граждан", - сказал Бойко журналистам в среду в Киеве.

По его словам, после принятия законопроекта, у украинских фермеров будут неравные возможности с иностранными покупателями земли.

"Наш фермер просто не может конкурировать с большими иностранными корпорациями", - отметил народный депутат.

Бойко отметил, что "ОПЗЖ" уже подготовила представление в КС.

Он также сообщил, что фракция не будет принимать участия во внеочередном пленарном заседании, которое может состояться в четверг.

"Исходя из предварительной повестки дня...мы не видим для себя возможности принимать участия в пустом заседании, которое не имеет ничего общего с тем, что сегодня требуют граждане Украины... мы не будем принимать участия, если повестка дня не изменится", - подчеркнул Бойко.

Как сообщалось, парламент приступил к рассмотрению в повторном втором чтении законопроекта №2194 о внесении изменений в Земельный кодекс и другие законы об усовершенствовании системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений 16 марта.

К законопроекту поступило 3128 предложений и поправок, в основном от депутатов из фракций "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Батькивщина". Согласно регламенту работы Верховной Рады, народные депутаты не могут рассматривать другие вопросы пока не закончат рассмотрение начатого законопроекта.

Теги: #земля #конституционный_суд #закон #опзж #бойко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:52 28.04.2021
Заявление Зеленского о расширении Нормандского формата не будет иметь продолжения – Бойко

Заявление Зеленского о расширении Нормандского формата не будет иметь продолжения – Бойко

18:59 27.04.2021
Рада приняла закон о заочном осуждении

Рада приняла закон о заочном осуждении

13:08 27.04.2021
Тимошенко: власть оказывает сопротивление проведению референдума, но нас не остановить

Тимошенко: власть оказывает сопротивление проведению референдума, но нас не остановить

11:38 27.04.2021
Нардепы закончат рассмотрение изменений в Земельный кодекс после майских праздников, считают в "Голосе"

Нардепы закончат рассмотрение изменений в Земельный кодекс после майских праздников, считают в "Голосе"

10:34 27.04.2021
"ОПЗЖ" готова вести переговоры для достижения мира, в том числе с самопровозглашенными "Л/ДНР" - Бойко

"ОПЗЖ" готова вести переговоры для достижения мира, в том числе с самопровозглашенными "Л/ДНР" - Бойко

16:44 26.04.2021
Зеленский подписал закон об освобождении учащихся общеобразовательных учреждений от прохождения ГИА в 2021 г.

Зеленский подписал закон об освобождении учащихся общеобразовательных учреждений от прохождения ГИА в 2021 г.

17:39 23.04.2021
В ОПЗЖ надеются на встречу Зеленского и Путина

В ОПЗЖ надеются на встречу Зеленского и Путина

16:13 22.04.2021
Правоохранители разоблачили масштабную схему хищения земли, организованную чиновниками Госгеокадастра

Правоохранители разоблачили масштабную схему хищения земли, организованную чиновниками Госгеокадастра

12:51 22.04.2021
Инициативная группа 22 мая определит формулировку вопроса по земле на всеукраинском референдуме – Тимошенко

Инициативная группа 22 мая определит формулировку вопроса по земле на всеукраинском референдуме – Тимошенко

19:00 21.04.2021
Президент Украины подписал ряд законов о принудительной реструктуризации валютных кредитов

Президент Украины подписал ряд законов о принудительной реструктуризации валютных кредитов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украине надо продолжать работу во всех направлениях и форматах для урегулирования мира на Донбассе – Ермак

Сейм Литвы призвал РФ прекратить агрессию против Украины, а членов ЕС – не поддерживать "Северный поток-2"

Нардепа Гончаренко на три месяца лишили слова в ПАСЕ

Зеленский стремится ускорить прекращение войны на Донбассе, предлагая Путину переговоры – советник главы ОП

Гетманцев: правоохранители должны как можно быстрее расследовать махинации бывшего президента и его окружения в оборонном секторе

ПОСЛЕДНЕЕ

Никакой конкретики по поводу встречи Путина и Зеленского не поступало - Песков

Украине надо продолжать работу во всех направлениях и форматах для урегулирования мира на Донбассе – Ермак

Порошенко назвал 5 "красных линий" для Зеленского в процессе урегулирования конфликта на Донбассе

Порошенко призвал Раду поддержать постановление "Евросолидарности" о доступе украинцев к прививкам и качественному лечению

Зеленский и Путин могли бы найти при встрече решение по Донбассу, когда нормандский формат и минский процесс не дают результата - политолог

Зеленский надеется на объявление режима прекращения огня на Донбассе на встрече ТКГ 28 апреля

Сейм Литвы призвал РФ прекратить агрессию против Украины, а членов ЕС – не поддерживать "Северный поток-2"

Руководители "Слуги народа" не ставили вопрос об исключении Тищенко из фракции – нардеп Верещук

Председателя Киевского облсовета Склярова отправили в отставку – движение "Честно"

Нардепа Гончаренко на три месяца лишили слова в ПАСЕ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА