ОПЗЖ обратится в КС в случае принятия Радой изменений в Земельный кодекс – Бойко

В случае принятия Верховной Радой законопроекта о внесении изменений в Земельный кодекс (№2194) фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" обратится в Конституционный суд Украины с представлением о его соответствии Основному закону, заявляет сопредседатель фракции Юрий Бойко.

"Мы будем обращаться в Конституционный суд и требовать отмены этого закона, потому что он нарушает права граждан", - сказал Бойко журналистам в среду в Киеве.

По его словам, после принятия законопроекта, у украинских фермеров будут неравные возможности с иностранными покупателями земли.

"Наш фермер просто не может конкурировать с большими иностранными корпорациями", - отметил народный депутат.

Бойко отметил, что "ОПЗЖ" уже подготовила представление в КС.

Он также сообщил, что фракция не будет принимать участия во внеочередном пленарном заседании, которое может состояться в четверг.

"Исходя из предварительной повестки дня...мы не видим для себя возможности принимать участия в пустом заседании, которое не имеет ничего общего с тем, что сегодня требуют граждане Украины... мы не будем принимать участия, если повестка дня не изменится", - подчеркнул Бойко.

Как сообщалось, парламент приступил к рассмотрению в повторном втором чтении законопроекта №2194 о внесении изменений в Земельный кодекс и другие законы об усовершенствовании системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений 16 марта.

К законопроекту поступило 3128 предложений и поправок, в основном от депутатов из фракций "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Батькивщина". Согласно регламенту работы Верховной Рады, народные депутаты не могут рассматривать другие вопросы пока не закончат рассмотрение начатого законопроекта.