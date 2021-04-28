Заявление Зеленского о расширении Нормандского формата не будет иметь продолжения – Бойко

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о расширении круга участников переговоров в Нормандском формате не будет иметь продолжения, считает сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко.

"Прежде, чем делать такие заявления, надо было поговорить со странами- членами Нормандского формата: а они согласны, в том числе Германия, Франция и Российская Федерация? Какая у них позиция? Я уверен, что это заявление не было согласовано с членами Нормандского формата, и оно останется просто заявлением: никакого конкретного продолжения не будет", - сказал Бойко журналистам в среду в Киеве.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский выступил за расширение состава участников Нормандского формата по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина, ФРГ, Франция и РФ) за счет привлечения США, Канады и Великобритании.

Соответствующее заявление он сделал в интервью изданию The Financial Times.