Политика

17:56 27.04.2021

Порошенко назвал 5 "красных линий" для Зеленского в процессе урегулирования конфликта на Донбассе

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Порошенко назвал 5 "красных линий" для Зеленского в процессе урегулирования конфликта на Донбассе

Пятый президент Украины, народный депутат (фракция "Европейская солидарность") Петр Порошенко назвал 5 "красных линий" для действующего президента Владимира Зеленского в процессе мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Как сообщает пресс-служба "Евросолидарности", соответствующее заявление он сделал во время своего обращения во вторник.

"Недопустимость любой ревизии конституционно закрепленного европейского и евроатлантического курса Украины - это первая красная линия, нарушать которую категорически неприемлемо, как бы ни хотелось встретиться с Путиным", - отметил Порошенко.

Еще одна "красная линия" линия для Зеленского, по словам нардепа, это недопустимость никаких уступок в вопросе национальной идентичности, а именно украинского языка и украинской церкви.

"Третья красная линия. Никаких выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, до полноценного и четкого, всеобъемлющего обеспечения безопасности, деоккупации и восстановления контроля над границей", - отметил пятый президент.

Порошенко также считает неприемлемыми любые компромиссы в вопросе Крыма, в том числе по поставкам воды: "ответственность за обеспечение водой должен нести российская оккупационная власть, пока полуостров не вернется под суверенитет Украины".

"Пятая красная линия. Никаких извинений Путина за его агрессию. Судебные иски и дела, для привлечения к ответственности Кремля должны и дальше быть в приоритете. Сколько бы лет ни прошло, Москва должна ответить за убийства украинцев и нарушение норм международного права. Преступления Путина перед Украиной не имеют срока давности. Жаль, что с 2019 года Зеленский не подал ни одного нового иска", - подчеркнул нардеп.

Он также предостерег Зеленского от желания встретиться с российским президентом.

"Путин одержим имперской идеей, очень хитрый и опытный хищник. Билет к Путину стоит выполнения предпосылок или взятия на себя определенных обязательств. И есть риск, что Зеленский снова возьмет на себя определенные обязательства и бросится их выполнять ради самой встречи, как это было накануне и во время нормандского саммита в декабре 2019 года. Надо учитывать, что в переговорах с Москвой Киев будет сильнее в многостороннем формате, с участием Берлина и Парижа, на основе совместной с ними переговорной позиции", - предупредил Порошенко.

Он подчеркнул, что ключ к победе над Россией - это "международная солидарность и единство с Украиной".

"Только общим фронтом изнутри страны и снаружи мы сможем дать отпор российскому агрессору", - резюмирует депутат.

Теги: #порошенко #евросолидарность
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