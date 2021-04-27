Порошенко призвал Раду поддержать постановление "Евросолидарности" о доступе украинцев к прививкам и качественному лечению

Пятый президент Украины и народный депутат (фракция "Европейская солидарсность") Петр Порошенко призвал Верховную Раду принять постановление о равном доступе граждан к качественным вакцинам и лечению от коронавируса.

Как сообщает пресс-служба "Евросолидарности" во вторник, Порошенко с парламентской трибуны заявил, что с начала пандемии в Украине полностью провакцинировано только 9 человек.

"Еще вчера их было пять человек, а сегодня - уже 9. В то же время, общее количество вакцинаций составляет чуть больше 11 тысяч. У нас все еще сохраняется расстояние 5 лет до коллективного иммунитета. И только 539 тысяч получили первую инъекцию, это меньше, чем полтора процента", - отметил Порошенко.

Он подчеркнул, что сейчас по темпу вакцинации Украина отстает от Анголы, Бангладеш, Экваториальной Гвинеи, Зимбабве и "многих других стран третьего мира".

"Вакцинация - это краеугольный камень хорошо известного антиковидного плана "Европейской солидарности". Он главный в проекте постановления Верховной Рады, и я очень благодарен всем фракциям, которые подписали подписные листы, и мы собрали 154 подписи. К сожалению, из монобольшинства мы не имеем ни одной подписи. И тем самым есть риск, что они станут безответственными соучастниками преступной бездеятельности действующей власти", - заявил нардеп.

Он добавил, что "сейчас "козлом отпущения" хотят сделать министра здравоохранения Максима Степанова".

Пятый президента также рассказал, что в Раду внесли проект постановления, которым предусматривается обеспечение равного доступа населения к безопасным и качественным вакцин.

"Признать ненадлежащим и неудовлетворительным выполнение постановления Верховной Рады о мерах противодействия распространению коронавируса. Ответственность за фактический срыв вакцинации, предусмотренный дорожной картой", - подчеркнул Порошенко.

"Если надо, мы готовы принять участие в заседании СНБО и вместе, объединившись, остановить пандемию. Призываю проголосовать за постановление", - резюмировал пятый президент.