Зеленский надеется на объявление режима прекращения огня на Донбассе на встрече ТКГ 28 апреля

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на достижение договоренности по возобновлению режима прекращения огня на Донбассе во время встречи Трехсторонней контактной группы (ТКГ), которая состоится в среду, 28 апреля, сообщается на сайте главы государства.

"Завтра будет полноценная встреча ТКГ в видеоформате. Я все же думаю, что все стороны приблизятся к решению объявить еще раз о режиме прекращения огня и перезагрузить этот режим серьезно - не только на словах, но и письменно подтвердить", - цитирует Зеленского его пресс-служба после поездки президента с рабочим визитом в Херсонскую область.

Президент отметил, что "сейчас в пределах Минского формата активно проходят переговоры, и вскоре может быть достигнут результат".

Он также добавил, что "расширение Нормандского формата или изменение формата Минского процесса, который должен стать более гибким, могло бы поспособствовать достижению мира на Донбассе".

"Это может быть расширение Нормандского формата, отдельный, параллельный формат с другими странами, с очень серьезными, мощными игроками. Не только потому, что они мощные, а потому, что они изъявляют желание помочь Украине в прекращении войны. Я считаю, что это правильное решение", - отметил Зеленский.

В тоже время, по словам президента, "никто не говорит, что нужно прекращать Минские соглашения".

Также Зеленский отметил, что "Россия не первый год прибегает к давлению на Украину, однако совместные усилия Украины, европейских стран и США в отношении России позволили создать возможности для деэскалации".

"Россия не первый год прибегает к давлению. Но Украина воспринимает это спокойно. Мы постоянно должны быть готовы. Мы не можем гарантировать на 100%, что российские войска не вернутся. Мы все поддерживаем решение отвести войска от границы с Украиной. Это говорит уже о намерении не продлевать эскалацию", - подытожил президент.