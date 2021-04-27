Политика

16:31 27.04.2021

Зеленский надеется на объявление режима прекращения огня на Донбассе на встрече ТКГ 28 апреля

2 мин читать
Зеленский надеется на объявление режима прекращения огня на Донбассе на встрече ТКГ 28 апреля

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на достижение договоренности по возобновлению режима прекращения огня на Донбассе во время встречи Трехсторонней контактной группы (ТКГ), которая состоится в среду, 28 апреля, сообщается на сайте главы государства.

"Завтра будет полноценная встреча ТКГ в видеоформате. Я все же думаю, что все стороны приблизятся к решению объявить еще раз о режиме прекращения огня и перезагрузить этот режим серьезно - не только на словах, но и письменно подтвердить", - цитирует Зеленского его пресс-служба после поездки президента с рабочим визитом в Херсонскую область.

Президент отметил, что "сейчас в пределах Минского формата активно проходят переговоры, и вскоре может быть достигнут результат".

Он также добавил, что "расширение Нормандского формата или изменение формата Минского процесса, который должен стать более гибким, могло бы поспособствовать достижению мира на Донбассе".

"Это может быть расширение Нормандского формата, отдельный, параллельный формат с другими странами, с очень серьезными, мощными игроками. Не только потому, что они мощные, а потому, что они изъявляют желание помочь Украине в прекращении войны. Я считаю, что это правильное решение", - отметил Зеленский.

В тоже время, по словам президента, "никто не говорит, что нужно прекращать Минские соглашения".

Также Зеленский отметил, что "Россия не первый год прибегает к давлению на Украину, однако совместные усилия Украины, европейских стран и США в отношении России позволили создать возможности для деэскалации".

"Россия не первый год прибегает к давлению. Но Украина воспринимает это спокойно. Мы постоянно должны быть готовы. Мы не можем гарантировать на 100%, что российские войска не вернутся. Мы все поддерживаем решение отвести войска от границы с Украиной. Это говорит уже о намерении не продлевать эскалацию", - подытожил президент.

Теги: #херсонская_область #зеленский #ткг
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:35 27.04.2021
Завершить строительство первой очереди моста "ХБК-Таврический" в Херсоне планируется ко Дню Независимости

Завершить строительство первой очереди моста "ХБК-Таврический" в Херсоне планируется ко Дню Независимости

15:35 27.04.2021
Зеленский побывал на позициях украинских военных на админгранице с временно оккупированным Крымом

Зеленский побывал на позициях украинских военных на админгранице с временно оккупированным Крымом

14:30 27.04.2021
Зеленский стремится ускорить прекращение войны на Донбассе, предлагая Путину переговоры – советник главы ОП

Зеленский стремится ускорить прекращение войны на Донбассе, предлагая Путину переговоры – советник главы ОП

12:18 27.04.2021
Песков: повестка возможной встречи Путина и Зеленского может касаться только двусторонних отношений, не должна затрагивать вопросы урегулирования на Донбассе

Песков: повестка возможной встречи Путина и Зеленского может касаться только двусторонних отношений, не должна затрагивать вопросы урегулирования на Донбассе

12:04 27.04.2021
Зеленский осуществит визит в Польшу 3 мая, Дуда посетит Украину на День независимости, сообщили в Варшаве

Зеленский осуществит визит в Польшу 3 мая, Дуда посетит Украину на День независимости, сообщили в Варшаве

19:33 26.04.2021
Консультации советников лидеров Нормандской четверки по соблюдению полного режима прекращения огня на Донбассе продолжаются – украинская делегация в ТКГ

Консультации советников лидеров Нормандской четверки по соблюдению полного режима прекращения огня на Донбассе продолжаются – украинская делегация в ТКГ

17:20 26.04.2021
Украина настаивает на восстановлении доступа МАГАТЭ к украинским ядерным установкам в ОРДЛО и Крыму – Зеленский

Украина настаивает на восстановлении доступа МАГАТЭ к украинским ядерным установкам в ОРДЛО и Крыму – Зеленский

15:20 26.04.2021
Зеленский призвал заложить в историю Чернобыля научно-просветительский смысл

Зеленский призвал заложить в историю Чернобыля научно-просветительский смысл

14:41 26.04.2021
Зеленский призвал глав церквей обратить внимание украинцев на необходимость соблюдать меры безопасности из-за COVID-19

Зеленский призвал глав церквей обратить внимание украинцев на необходимость соблюдать меры безопасности из-за COVID-19

14:18 26.04.2021
Зеленский вместе с гендиректором МАГАТЭ посетил выставку, посвященную 35-й годовщине аварии на ЧАЭС

Зеленский вместе с гендиректором МАГАТЭ посетил выставку, посвященную 35-й годовщине аварии на ЧАЭС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Сейм Литвы призвал РФ прекратить агрессию против Украины, а членов ЕС – не поддерживать "Северный поток-2"

Нардепа Гончаренко на три месяца лишили слова в ПАСЕ

Зеленский стремится ускорить прекращение войны на Донбассе, предлагая Путину переговоры – советник главы ОП

Гетманцев: правоохранители должны как можно быстрее расследовать махинации бывшего президента и его окружения в оборонном секторе

Тимошенко: власть оказывает сопротивление проведению референдума, но нас не остановить

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский и Путин могли бы найти при встрече решение по Донбассу, когда нормандский формат и минский процесс не дают результата - политолог

Сейм Литвы призвал РФ прекратить агрессию против Украины, а членов ЕС – не поддерживать "Северный поток-2"

Руководители "Слуги народа" не ставили вопрос об исключении Тищенко из фракции – нардеп Верещук

Председателя Киевского облсовета Склярова отправили в отставку – движение "Честно"

Нардепа Гончаренко на три месяца лишили слова в ПАСЕ

Между Зеленским и Путиным не будет предметного разговора, пока Россия отказывается от обсуждения ситуации на Донбассе – политолог

Гетманцев: правоохранители должны как можно быстрее расследовать махинации бывшего президента и его окружения в оборонном секторе

Тимошенко: власть оказывает сопротивление проведению референдума, но нас не остановить

Нардепы закончат рассмотрение изменений в Земельный кодекс после майских праздников, считают в "Голосе"

Макрон призвал Путина снизить напряженность с Украиной – СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА