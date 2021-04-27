Политика

15:28 27.04.2021

Председателя Киевского облсовета Склярова отправили в отставку – движение "Честно"

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Председателя Киевского облсовета Склярова отправили в отставку – движение "Честно"

Председателя Киевского областного совета Александра Склярова во вторник на внеочередной сессии отправили в отставку, сообщает "Рух "Честно".

За это решение проголосовали 59 депутатов из 60 присутствующих.

"Сегодня в Киевском областном совете проходит внеочередная сессия. Главный вопрос – увольнение председателя Александра Склярова от "Слуги народа" и заместителей от "Оппозиционная платформа - за жизнь" и "Батькивщина", - говорится в сообщении в Фейсбук.

Также "Чесно" отмечает, что депутаты собрались для проведения сессии в помещении облсовета, но замки сессионного зала поменяли и их не пустили, а председатель облсовета Скляров отказался открыть и не пришел.

"Депутаты пошли в большой зал и, когда пришло время голосовать за увольнение председателя, в зале выключили свет. Сейчас депутаты сами включили резервное освещение", - сказано в сообщении.

Экс-депутат Сергей Лещенко в своем "Телеграм-канале" заявил, что "Слуга народа" окончила процесс расставания с нардепом Александром Дубинским, зачистив Киевский областной совет".

"С должности главы уволен ставленник Дубинского Александр Скляров. Также будет переформатирована коалиция, из которой уберут Тимошенко. Как сообщают наши инсайдеры, вероятно, новой главой Киевского облсовета будет Наталия Гунько. Она - жена нардепа Анатолия Гунько, члена фракции "Слуга народа", который недавно победил на довыборах в Черниговской области, лишив места под куполом Олега Ляшко", - написал Лещенко

По его словам, в Киевском облсовете будет создана новая коалиция, куда войдут "Слуга народа", "Европейская солидарность" и "За майбутне".

 

 

Теги: #киевсовет #слуга_народа
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