Зеленский стремится ускорить прекращение войны на Донбассе, предлагая Путину переговоры – советник главы ОП

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский стремится ускорить прекращение войны на Донбассе, предложив президенту Российской Федерации Владимиру Путину проведение соответствующих переговоров.

"Владимир Зеленский полагает, что прямой межпрезидентский диалог - это важная и обязательная возможность ускорить время, необходимое на решение. Потому что война - это война. Это трагедии конкретных людей. Исходя из этого, президент Украины предложил президенту России встречу. Фактически, предложение было принято. А то, чем сейчас обставляется этот факт, является технической стороной", - сказал Подоляк агентству "Интерфакс-Украина".

Он добавил, что "реальные темы переговоров наверняка будут непосредственно согласованы в консультациях между Офисом президента Украины и Администрацией президента России, хотя вопросы прекращения конфликта на Донбассе также активно обсуждаются в рамках Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы".

"Потому что нужно всегда ориентироваться только на итоговую суть процессов. Можно ли остановить войну без переговоров? Безусловно нельзя. Можно ли решить тот или иной конфликт только за счёт агрессивной пропаганды? Нет, конечно. Могут ли проходить переговоры об остановке конкретной войны без участия российской стороны? Не могут", - заключил советник руководителя Офиса президента.

Накануне Зеленский заявил о подготовке к встрече с президентом России и сообщил, что соответствующее поручение дано руководителю его офиса Андрею Ермаку. "Мне кажется, все идет к тому, что эта встреча состоится. Я действительно предложил (Путину), и это слышали, встретиться на Донбассе. Президент РФ подтвердил намерение встретиться. Он предложил это сделать в Москве. Я уже дал задачу руководителю офиса президента Андрею Ермаку, чтобы он связывался с администрацией президента Путина, чтобы они нашли взаимопонимание, нашли сроки и место, где мы можем встретиться", - сказал Зеленский, отвечая на вопросы журналистов в понедельник.

"Главное - в сути разговора, а место и время являются деталями", - добавил президент Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такой диалог может касаться только проблематики двусторонних отношений. "То есть этот диалог не может осуществляться исходя из целей поисков урегулирования на юго-востоке Украины", - сказал он.