Тимошенко: власть оказывает сопротивление проведению референдума, но нас не остановить

Власть оказывает сопротивление проведению всеукраинского референдума, но команду "Батькивщины" это не остановит, заявила лидер партии Юля Тимошенко в эфире телеканала "Украины 24",

"Мы понимаем, что президент - лишь инструмент в руках крупных транснациональных корпораций, поэтому действует исключительно в интересах внешнего заказа. Он знает, что вся страна против распродажи земли, поэтому старается помешать нашей команде помочь людям выразить свое мнение ", - заявила Тимошенко, сообщив о решении Центральной избирательной комиссии (ЦИК) отказать "Батькивщине" в проведении собрания инициативной группы в режиме онлайн.

По ее словам, зная, что принятый монобильшиством закон о референдуме чрезвычайно сложный для выполнения, команда "Батькивщины" присоединилась к неравнодушным украинцам, чтобы силами партии помочь в его организации.

"Мы сейчас со всеми фермерскими и аграрными ассоциациями, землевладельцами, аграриями, профсоюзами начинаем организацию референдума по народной инициативе. Мы вместе уже собрали инициативную группу, которая насчитывает более 12 000 человек. И учитывая пандемию, хотели провести сборы в режиме онлайн - чтобы не собираться всем вместе и не подвергать никого опасности. Обратились с этой просьбой в ЦИК и получили сегодня первый результат - все запрещают", - сообщила Тимошенко.

Она убеждена - такое решение членов Центральной избирательной комиссии было принято по указанию власти.

"В ЦИК абсолютное большинство президента… Они прямо отказали нам в проведении собрания онлайн. Это только первый шаг. Так им нужно народовластие. Но мы будем идти дальше. Мы проведем этот референдум и защитим людей", - заверила Тимошенко.

Как сообщалось, партия "Батькивщина" объявила о начале организации проведения всеукраинских референдумов по пяти вопросам, среди которых продажа земли сельскохозяйственного назначения.