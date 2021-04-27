Политика

12:18 27.04.2021

Песков: повестка возможной встречи Путина и Зеленского может касаться только двусторонних отношений, не должна затрагивать вопросы урегулирования на Донбассе

2 мин читать
Песков: повестка возможной встречи Путина и Зеленского может касаться только двусторонних отношений, не должна затрагивать вопросы урегулирования на Донбассе

В Кремле приветствуют инициативу президента Украины Владимира Зеленского о проведении встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, но подчеркивают, что этот диалог должен затрагивать исключительно вопросы двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Желание разговаривать всегда можно только приветствовать", - сказал Песков журналистам.

По его словам, заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак "находится в постоянном контакте с Офисом президента Украины".

Песков напомнил, что "абсолютно четко было изложено президентом (России - ИФ) его отношение к инициативе поговорить, к возможному наполнению такого диалога".

"Такой диалог может касаться только проблематики двусторонних отношений. То есть этот диалог не может осуществляться исходя из целей поисков урегулирования на юго-востоке Украины", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Как сообщалось, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке к встрече с президентом России Владимиром Путиным, соответствующее поручение дано руководителю Офиса президента Андрею Ермаку.

"Мне кажется, все идет к тому, что эта встреча состоится. Я действительно предложил (Путину – ИФ) и это слышали – встретиться на Донбассе. Президент Российской Федерации подтвердил намерение встретиться. Он предложил это сделать в Москве. Я уже дал задачу руководителю Офиса президента Андрею Ермаку, чтобы он связывался с Администрацией президента Путина, чтобы они нашли взаимопонимание, нашли сроки и место, где мы можем встретиться", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос журналиста в понедельник.

Он отметил, что "главное - в сути разговора, а место и время являются деталями".

Теги: #зеленский #песков #путин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:04 27.04.2021
Зеленский осуществит визит в Польшу 3 мая, Дуда посетит Украину на День независимости, сообщили в Варшаве

Зеленский осуществит визит в Польшу 3 мая, Дуда посетит Украину на День независимости, сообщили в Варшаве

11:00 27.04.2021
Макрон призвал Путина снизить напряженность с Украиной – СМИ

Макрон призвал Путина снизить напряженность с Украиной – СМИ

17:20 26.04.2021
Украина настаивает на восстановлении доступа МАГАТЭ к украинским ядерным установкам в ОРДЛО и Крыму – Зеленский

Украина настаивает на восстановлении доступа МАГАТЭ к украинским ядерным установкам в ОРДЛО и Крыму – Зеленский

15:20 26.04.2021
Зеленский призвал заложить в историю Чернобыля научно-просветительский смысл

Зеленский призвал заложить в историю Чернобыля научно-просветительский смысл

14:41 26.04.2021
Зеленский призвал глав церквей обратить внимание украинцев на необходимость соблюдать меры безопасности из-за COVID-19

Зеленский призвал глав церквей обратить внимание украинцев на необходимость соблюдать меры безопасности из-за COVID-19

14:18 26.04.2021
Зеленский вместе с гендиректором МАГАТЭ посетил выставку, посвященную 35-й годовщине аварии на ЧАЭС

Зеленский вместе с гендиректором МАГАТЭ посетил выставку, посвященную 35-й годовщине аварии на ЧАЭС

14:08 26.04.2021
Зеленский: мы на финише согласования установления "режима тишины" на Донбассе

Зеленский: мы на финише согласования установления "режима тишины" на Донбассе

14:06 26.04.2021
Зеленский о возможной встрече с Путиным: мне кажется, все идет к тому, что эта встреча будет

Зеленский о возможной встрече с Путиным: мне кажется, все идет к тому, что эта встреча будет

12:19 26.04.2021
Зеленский призвал к расширению Нормандского формата за счет привлечения США, Канады и Великобритании – FT

Зеленский призвал к расширению Нормандского формата за счет привлечения США, Канады и Великобритании – FT

19:59 23.04.2021
Зеленский внес в парламент законопроект об изменениях в УК и УПК относительно криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров

Зеленский внес в парламент законопроект об изменениях в УК и УПК относительно криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский осуществит визит в Польшу 3 мая, Дуда посетит Украину на День независимости, сообщили в Варшаве

Макрон призвал Путина снизить напряженность с Украиной – СМИ

"ОПЗЖ" готова вести переговоры для достижения мира, в том числе с самопровозглашенными "Л/ДНР" - Бойко

Визит госсекретаря США в Украину готовится на май – CNN

Украина предложила израильскому премьеру Нетаньяху стать посредником в переговорах с Россией – посол

ПОСЛЕДНЕЕ

Нардепы закончат рассмотрение изменений в Земельный кодекс после майских праздников, считают в "Голосе"

"ОПЗЖ" готова вести переговоры для достижения мира, в том числе с самопровозглашенными "Л/ДНР" - Бойко

Визит госсекретаря США в Украину готовится на май – CNN

Главы МИД Украины и Андорры обсудили увеличение объемов торговли и возможность проведения двустороннего бизнес-форума

Разумков: на предстоящей неделе может быть больше двух внеочередных заседаний Рады

Немецкие "Зеленые" обогнали по популярности христианских демократов - опрос

Правительство Армении ушло в отставку вслед за премьером

Шеф MI6 считает, что Россия слабеет из-за экономических и демографических проблем

Шеф MI6 считает, что Россия слабеет из-за экономических и демографических проблем

Порошенко призвал правительство к немедленной реакции на раздачу российских паспортов украинцам на Донбассе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА