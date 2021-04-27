Макрон призвал Путина снизить напряженность с Украиной – СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным призвал его снизить напряженность в отношениях с Украиной, а также выразил "серьезную обеспокоенность" в связи с состоянием здоровья заключенного российского оппозиционного лидера Алексея Навального, сообщает France 24 со ссылкой на Офис Макрона.

"Макрон также призвал Путина "добросовестно и устойчиво взяться за снижение напряженности с Украиной", в частности, путем отвода войск и тяжелого вооружения от украинской границы", - говорится в статье France 24.

Кроме того, французский президент в разговоре с Путиным настаивал на необходимости уважать "основные права" Навального.