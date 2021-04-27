Политика

10:34 27.04.2021

"ОПЗЖ" готова вести переговоры для достижения мира, в том числе с самопровозглашенными "Л/ДНР" - Бойко

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"ОПЗЖ" готова вести переговоры для достижения мира, в том числе с самопровозглашенными "Л/ДНР" - Бойко

Политическая сила "Оппозиционная платформа - За жизнь" готова вести переговоры для восстановления территориальной целостности Украины, в том числе с так называемыми "ЛНР" и "ДНР", заявляет сопредседатель главы фракции Юрий Бойко.

"Наша позиция не изменилась - переговоры должны проходить со всеми участниками этого процесса, в том числе с непризнанными республиками, потому что они также являются подписантами минских соглашений", - сказал Бойко на пленарном заседании Верховной Рады во вторник.

Он подчеркнул, что у "ОПЗЖ" есть политическая воля для ведения таких переговоров.

"Если власть не хочет этого делать, то мы готовы вести переговоры ради мира и восстановления территориальной целостности нашего государства", - резюмировал Бойко.

Теги: #бойко #опзж #ордло
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