Визит госсекретаря США в Украину готовится на май – CNN

Администрация президента США Джо Байдена готовит визит в Украину в мае государственного секретаря США Энтони Блинкена, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источники в правительстве Украины.

"Белый дом прорабатывает детали все более вероятного европейского саммита между президентом Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным, который может состояться уже в начале лета, согласно источникам, знакомым с планом. Планирование осуществляется в то время, когда администрация Байдена готовится отправить в следующем месяце госсекретаря Энтони Блинкена в Украину, сообщил источник в украинском правительстве, близкий к продолжающимся переговорам", - говорится в статье CNN, опубликованной в понедельник.

СМИ указывает, что визит может ослабить беспокойство Украины по поводу возможной встречи Байдена и Путина этим летом сразу после встреч президента США с G7 и союзниками по НАТО.

"Тот факт, что администрация Байдена направит в Украину своего самого высокопоставленного дипломата за несколько недель до потенциального саммита, дает четкий сигнал о том, что Вашингтон поддерживает эту восточноевропейскую страну и ценит ее как союзника", - отмечается в публикации.

По словам источника CNN в украинском правительстве, визит Блинкена в Украину станет одной из возможностей обсудить потенциальную встречу Байдена и Владимира Зеленского, пока президент США будет в Европе этим летом.